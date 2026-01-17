Přeskočit na obsah
Benative
17. 1. Drahoslav
Sport

„Playstation tenis.“ Konflikt s týmem Macháče nezlomil, Francouz mu tleskal nad hlavou

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Tomáš Macháč si podmanil Adelaide a zaujal svět tenisu celou řadou aspektů své hry, ve finále jeho kouskům tleskal nad hlavou i jeho soupeř Ugo Humbert. Český tenista zvládl třísetovou bitvu, připsal si druhý titul kariéry a ve světovém žebříčku se před Australian Open posune výrazně výš.

Tomáš Macháč a Emma Drobná
Tomáš Macháč s přítelkyní Emmou Drobnou, v pozadí deblový partner Matěj Vocel (Adelaide 2026)Foto: Profimedia
Pětadvacetiletý Macháč byl na turnaji kategorie ATP 250 až osmým nasazeným tenistou, nakonec ale nenašel přemožitele. V sobotním finále přehrál francouzského protivníka po setech 6:4, 6:7, 6:2 a navázal na loňský únorový triumf v mexickém Acapulcu.

Čech se ve světovém žebříčku posune ze současného 35. místa na 24. příčku. O jeho výkonech se před úvodním grandslamem sezony mluví s velkým respektem a obdivem.

Svět tenisu žasne nad jeho atleticismem, kreativitou i nad velkolepými údery, které znovu plní sociální sítě.

"Hříčka přírody,“ napsala Tennis TV k záběrům typického naskočeného forhendu, který si Macháč vychutnal v závěru druhé sady.

Po jiné výměně zase účet specializované stanice glosoval: "Tohle je Playstation tenis od obou hráčů. Strašně dobré.“ Přisadil si i komentátor oficiálního přenosu, který poukázal na to, že Humbert hrál čtyři údery, jimiž už mohl míč vyhrát, Macháčova obrana ale byla "neuvěřitelná.“

Když v prvním setu v klíčové chvíli odvrátil Macháč brejkbol fenomenálním bekhendem do rohu, správce sítí to nenechalo klidné.

"Tohle je jak z manuálu odvážného muže, jak odvracet brejkboly,“ psalo se.

Francouzský soupeř po úderu jen obdivně zatleskal nad hlavou a navázal tak na Tommyho Paula, Američana, který s Macháčem prohrál v semifinále a také vyjádřil k jeho umění velký obdiv.

"Perfektní týden české hvězdy,“ poznamenal oficiální web tenisové asociace ATP. Pozastavil se nad tím, jak agresivně přišel Čech do rozhodující třetí sady poté, co po ztraceném tie-breaku druhého dějství působil velmi frustrovaně.

Jeho vztek, zvýrazněný i gestem s použitím prostředníčku, mířil k týmu, zejména k trenérovi Danielu Vackovi. Ten už je ale na podobné výlevy zvyklý a ví, že Macháčovi pomáhají uvolnit nahromaděný tlak. Hádky pokračovaly i v úvodu třetího setu, kdy se týmu poměrně dlouho nedařilo namíchat speciální nápoj tak, jak berounský rodák potřeboval.

Veškeré potíže ale brzy skončily v zapomnění. Macháč totiž ve třetím setu jasně dominoval a po proměněném mečbolu poslal svůj široký úsměv směrem ke svému "boxu“.

V závěrečné řeči samozřejmě nechybělo poděkování.

"Moc děkuji svému týmu. Vím, že to se mnou někdy není lehké. Tak doufejme, že to nebude lehké i dál. Doufám, že se uvidíme v Melbourne,“ rozesmál přítomné. Ve finálovém klání zaznamenal vynikající statistiku 28 vítězných míčů a 27 nevynucených chyb.

Macháče čeká už za pár dní vstup do Australian Open, v prvním kole bude jeho soupeřem hvězdný Bulhar, bývalý třetí hráč světa, čtyřiatřicetiletý Grigor Dimitrov.

