Platíte méně, nebudeme hrát. Tenisté trpí a velké trojce je to fuk, sílí kritika

Atmosféra mezi tenisty má k idylce daleko. Hráčům vadí uzavřené bubliny na turnajích, výrazně menší odměny, než na které byli zvyklí před nástupem koronavirové pandemie, i strohá komunikace ze strany tenisových organizací.

Kanaďan Vasek Pospisil - pravá ruka světové jedničky Novaka Djokoviče v kontroverzně přijaté nové hráčské asociaci PTPA - v Miami rozmlátil raketu a během zápasu vulgárně nadával šéfovi ATP Andreovi Gaudenzimu.

Po utkání se za své chování omluvil, jeho výbuch ale dobře ilustroval, v jakém rozpoložení se momentálně celý tenisový okruh nachází.

Občas sice na tiskových konferencích zazní slova vděčnosti nad tím, jak skvělé je zase dělat svou práci v době, kdy o ni lidé po celém světě vinou koronaviru přicházejí, stížnosti a ufňukané reakce se ovšem v posledních týdnech objevují v mnohem častější kadenci.

Ústředním tématem jsou přitom výrazně snížené prize money na jednotlivých turnajích.

"Nesnažím se už hrát tolik jako dřív, snažím se držet se co nejvíce mimo bubliny, protože je to mentálně vysilující a depresivní. Má to tak mnoho hráčů. Podle mě se budou hráči z turnajů stále častěji omlouvat," prohlásil nedávno Kanaďan Denis Shapovalov, jedenáctý hráč světového žebříčku.

Brutální škrty v odměnách

Hřebíček na hlavičku ale uhodil až vzápětí: "Uvidíme spoustu omluvenek, tenisté nebudou hrát kvůli nižším odměnám. Svým způsobem to pro nás není motivující."

V těchto dnech konaný prestižní podnik v Miami mu dal za pravdu. Odhlásily se z něj desítky top tenistů včetně čtyř velikánů - Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala, Rogera Federera a Dominica Thiema.

Rozdíly v odměnách jsou na Floridě vskutku brutální.

Kompletní prize money činilo předloni 16,7 milionu dolarů, letos už jen 6,7 milionu. Zatímco předchozí vítězové Roger Federer a Ashleigh Bartyová na Hard Rock Stadium vydělali 1,35 milionu dolarů, letošní šampioni si přijdou "jen" na 300 tisíc.

Na předchozím turnaji v Dubaji získal vítěz, rozjetý Rus Aslan Karacev, necelých 150 tisíc dolarů. Loni si přitom šampion Novak Djokovič odvážel šek s částkou přesahující 500 tisíc dolarů.

"Je to pro nás obtížné. Snad ATP udělá vše proto, aby se odměny zase zvýšily. Spousta z nás pokračuje kvůli smlouvám se sponzory, jinak mám totiž pocit, že hodně tenistů vůbec hrát nechce," dodal Shapovalov.

Obecné důvody škrtů jsou logické: ztráta příjmů z prodeje vstupenek a pokles příjmů ze sponzorství. Američan John Isner ale volá po tom, aby turnaje udávaly konkrétní důvody a byly naprosto transparentní.

"Není to ani tak o penězích, spíš o tom, abychom měli lepší povědomí o tom, co přesně stojí za jednotlivými srážkami," uvedl zkušený obr.

Podobný důvod mělo ostatně v úvodu zmíněné extempore Pospisila, který s Gaudenzim divoce jednal večer před inkriminovaným zápasem. Vedení okruhu mělo hráčům v podstatě vzkázat, ať prostě jdou na kurt a hrají tenis. "Není to správné, měli by s námi mluvit, vysvětlovat, měli by nás brát jako partnery," reagoval Shapovalov.

"Máme v tom často nejasnosti. Samozřejmě bychom rádi hráli za víc, ale ztrátám z prodeje lístků rozumíme. Někteří tenisté si nicméně kladou otázku, zda musí být snížení odměn až natolik drastické, zejména v závěrečných kolech. Peníze za první kola zůstávají v podstatě podobná," vysvětlil Isner svůj pohled.

Odpovědi se prý nedočkal. Taková strategie je však v logické harmonii s dlouhodobější snahou sevřít až příliš doširoka rozevřené nůžky a pomáhat tak v takřka existenčním boji slabším hráčům, kteří zatím nejsou finančně "za vodou".

Lhostejnost velké trojky?

K napjaté atmosféře a případné nechuti k tenisu přispívá i částečně zmražený žebříček, který neodměňuje dostatečným postupem ve formě hrající tenisty. Naopak pomáhá těm, co dlouhodobě nehrají nebo nehrají dobře.

V souvislosti s povinnými karanténami a životem v přísných bublinách jde o další střípek, proč špičkovým plejerům v současné realitě chybí motivace.

Dlouze se k celé situaci vyjádřil i muž, který rád bez servítků šokuje a nejde pro ostrá obvinění daleko, kontroverzní viceprezident německé federace Dirk Hordorff.

"S žebříčkem je to jednoduché. Federer má možnost vybrat si pozici, i když nehraje. To ho činí šťastným. Nadal je také šťastný, že mu současný systém rankingu umožňuje ponechat si body za tři roky. Djokovič je první na světě, je nejlepší a je mu vlastně jedno, co se děje pod ním. Murray nevyhrává, ale dostává divoké karty. Dokud je bude dostávat, nepotřebuje šplhat žebříčkem," vyjmenoval funkcionář nejvlivnější současné hráče.

Kritika velké trojky v posledních měsících sílí. Giganti světového tenisu jsou pravidelně z různých stran obviňováni z lhostejnosti a nedostatečné angažovanosti.

"Komu záleží na těch ostatních. Daniil Medveděv je druhý na světě, ale nikdo to vlastně neví. Alex Zverev a Andrej Rubljov zuří, protože vyhrávají, ale nejdou nahoru žebříčkem. Shapovalov neví, jestli má vůbec hrát, když tak jako tak zůstane jeho pozice skoro stejná. A pak jsou tu ti, kteří trpí a nevědí, co dělat."

"Znovu: Komu na nich sejde? Nikomu," uzavřel Hordorff.