Plakala, do kupy ji dávala psycholožka. Krejčíková ze strachu vykouzlila výkon snů

Od rána byla extrémně nervózní. Těsně před zápasem ji navíc přepadl záchvat úzkosti, jaký dosud nepoznala. Barbora Krejčíková šla na kurt přesvědčená o tom, že na svou soupeřku, Američanku Sloane Stephensovou, nemůže stačit. Pak ale dvojnásobné grandslamové finalistce po fenomenálním výkonu povolila jen dvě hry.

"Na kurtu umíš úplně všechno," vydechla obdivně francouzská legenda Marion Bartoliová, která po vítězném osmifinále zpovídala Barboru Krejčíkovou přímo na kurtu Suzanne Lenglenové. "Tohle byl taktická extratřída," podivovala se na tiskové konferenci americká novinářka Courtney Nguyenová.

Krejčíkovou po premiérovém postupu do čtvrtfinále grandslamového turnaje zavalily zasloužené ovace.

Sama pětadvacetiletá tenistka z Ivančic přitom před zápasem zažívala psychická muka a vůbec se jí na kurt nechtělo.

"Opravdu nemám tušení, co to bylo. Už když jsem se ráno probudila, cítila jsem se hodně zle. Netušila jsem proč. Byla jsem vystresovaná a půl hodiny před zápasem jsem tam ani nechtěla jít. Nic takového se mi nikdy nestalo," vyprávěla pětadvacetiletá hráčka.

Zamkla se v šatně, plakala a nechtěla s nikým mluvit. Nakonec ji z pořádné bryndy vytáhla až psycholožka. Právě porada s ní stála u zrodu dvou velkých vítězství: osobního i tenisového.

"Řekla mi: Když se popereš s tímhle, bude to obrovské vítězství a pak bude úplně jedno, jestli na kurtu vyhraješ, nebo prohraješ. Protože to bude tvůj osobní triumf," prozradila Krejčíková.

Došlo jí, že má strach. Na Stephensovou nemůžu stačit, obávala se.

"Porazila Káju Plíškovou i Káju Muchovou, strašně dobré hráčky, které na ni vůbec nenašly recept. Říkala jsem si, že přece nemám tolik zkušeností jako ony. Co tam budu dělat? Přišlo mi, že na takový zápas nejsem dost dobrá. Bála sem se debaklu," přiznala.

Pak přišly první míčky zápasu a Krejčíková najednou viděla to, co všichni fanoušci na stadionu i u televizí. Nejenže mohla česká hráčka s americkou hvězdou směle měřit síly, ona ji dokonce dokázala nelítostně vymazat z kurtu.

"Hlava byla můj největší protivník a já to zvládla. Hrála jsem pak bravurně a nikdo by asi netipoval, jak jsem se cítila ještě chvíli před zápasem. Strašně mě hřeje, jak jsem se v tomhle posunula, jak jsem vyspěla. Jsem zase o kousek dál," pochvalovala si čerstvá čtvrtfinalistka grandslamu.

Při samotném zápase to skutečně vypadalo na geniální taktický plán, kterým Krejčíková šampionku US Open 2017 a finalistku Roland Garros 2018 naprosto zdeptala. O nic složitého ale podle české tenistky nešlo.

"Věděla jsem jen, že musím hrát svou hru, být agresivní, protože ona bude zřejmě hrát topspiny s vysokým odskokem, což se také stalo. Chtěla jsem být chytřejší než ona," poznamenala.

A to také byla. Zatímco Stephensová spoléhala na stejnou hru, jaká stačila na Plíškovou a Muchovou, a očividně neměla žádnou záložní variantu, Krejčíková měnila rytmus, byla trpělivá, neriskovala zbytečně a v nejdůležitějších momentech nezmatkovala.

"To bylo klíčové. Při těch nejdůležitějších míčích jsem zahrála to nejlepší. Díky tomu jsem šla rychle do náskoku," připomněla Krejčíková, že se od začátku zápasu vyhnula výsledkové přetahované.

Ve středečním čtvrtfinále na ni čeká další Američanka, teprve sedmnáctiletá Coco Gauffová.

"Je mladá, je úžasná, jde nahoru. Budoucí superhvězda. Já si to půjdu jen užít, pobavit se a hrát to nejlepší, co umím. Zkusíme připravit dobrý herní plán, ale na to teď ještě nemyslím," uvedla Krejčíková.

V pondělí ji čeká ještě zápas smíšené čtyřhry, v úterý zase dámský debl po boku Kateřiny Siniakové proti sestrám Plíškovým. Až potom přijde na řadu boj o semifinále Roland Garros proti "úžasné Coco".