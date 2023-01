Pláč, bezesné noci a přejídání. Vítězka Turnaje mistryň popsala, jak trpěla bulimií

Francouzská tenistka Caroline Garciaová přiznala, že v minulosti řešila nezdary na kurtu jídlem a bojovala s bulimií.

Vítězka loňského Turnaje mistryň své problémy s poruchou příjmu potravy zveřejnila v rozhovoru pro sportovní deník L'Equipe a doufá, že zpovědí pomůže dalším ženám a dívkám, které trápí stejné potíže.

Devětadvacetiletá Garciaová se v posledních letech tenisově trápila a od roku 2017, kdy získala tituly na velkých turnajích v Pekingu a Wuchanu, na kurtech spíše paběrkovala.

Období "pláče a bezesných nocí" podle její zpovědi vyvrcholilo přejídáním, kterým se snažila zaplnit vnitřní prázdnotu, a následným zvracením.

"Každý je jiný. Někdo přestane jíst, u mě to bylo opačně: hledala jsem v jídle únik," řekla Garciaová. "Cítíte se tak prázdný, tak smutný, že se potřebujete naplnit. Vycházelo to z deprese z toho, že jsem na kurtu nezvládala to, co jsem chtěla, že už nevyhrávám, z fyzického trápení," popsala své pocity.

"Jídlo mě na pár minut uklidnilo. Všichni víme, že to nevydrží, ale byla to moje úniková cesta. Když jste sám, je o to těžší to kontrolovat. A v tenise trávíte o samotě v pokoji hodně času," dodala.

V loňském roce se Garciaové podařilo kariéru znovu nastartovat. Před triumfem na prestižní závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších tenistek ve Fort Worthu získala tituly v Bad Homburgu, Varšavě a Cincinnati, na grandslamovém US Open si zahrála semifinále a ve světovém žebříčku vyšplhala na čtvrté místo.

Úspěchy na kurtu Garciaové pomohly boj s jídlem zvládat lépe. "Začnete si uvědomovat a chápat, že i když se to stane, není to konec světa. Od té doby, co jsem se začala víc věnovat sama sobě, se mi to stává méně často. A když to přijde, dokážu to lépe přijmout a cítím menší vinu," popsala.

Zlepšení přinesl i nový přístup k životu. "Když si pravidelně dopřeju nějaký menší požitek, pomůže mi to vyhnout se nezvladatelným chutím. Byla jsem na sebe až příliš přísná, jsem ten typ, který se váží na gramy," konstatovala. "Teď, když mám dva dny chuť na pizzu, tak si ji prostě dám," dodala.