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Sport

Pivo, noční klub až do rána, pak rovnou na zápas. Ruský bouřlivák promluvil o kariéře

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Kolovaly o něm různé historky. Platil za největšího tenisového bouřliváka na okruhu. Nyní Rus Marat Safin otevřeně přiznává, že současná doba plná kamer na každém rohu by nebyla nic pro něj.

Marat Safin
Marat SafinFoto: X00198 – Reuters
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Vyhrál dva grandslamy, stal se světovou jedničkou, ale kariéru ukončil ještě před hranicí 30 let.

Safin měl tehdy už dost ustavičného tenisového tlaku na obhajobu bodů a neustálého cestování z turnaje na turnaj.

A stihl to právě včas tak, aby jeho zážitky mimo kurty mohly zůstat jen legendami, které se o něm léta šířily pouze ústní formou, protože pro ně neexistovaly důkazy.

Nyní v době všudypřítomných kamer, chytrých telefonů a sociálních sítí by extempore ze soukromí utajil jen těžko.

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„Mohli jsme jít, kam jsme chtěli. Dát si pivo, zajít do nočního klubu. Nikdo nás nenatáčel,“ líčí Safin v otevřeném rozhovoru pro ruský sportovní web Championat.

„Brzy ráno jsme přišli domů a o pár hodin později jsme vyrazili na zápas,“ připojil vítěz 15 turnajů ATP.

Nyní ve 46 letech už netají, že jeho sportovní životospráva nebyla zrovna příkladná a často porušoval večerku.

Během kariéry se historky z jeho života objevovaly jen jako nepotvrzené spekulace v médiích.

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Třeba jako když v roce 2002 před finále Australian Open údajně nechal vypravit soukromé letadlo do Moskvy, aby přivezlo jeho tři blonďaté přítelkyně, které mu pak fandily z hráčského boxu při bitvě o titul.

O tři roky později zase kolovala informace, že trofej z US Open slavil v baru po boku amerického zpěváka Lennyho Kravitze do brzkých ranních hodin a po hodině spánku vyrazil na tiskovou konferenci.

„Z toho večera si moc nepamatuju. Ale má rodina i přátelé mi často opakují, jak neuvěřitelná noc to byla. Když vypijete hodně alkoholu, cítíte se jako hrdina,“ vtipkoval.

Sám však tvrdí, že jeho přístup v té době nebyl ničím výjimečným a spousta dalších tenistů obrážela noční podniky s ním.

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„Vytvořili jsme skvělou skupinu. Australané jsou fakt fajn kluci. Švédové, Francouzi a Němci jsou také hrozně vtipní,“ vyjmenovával vítěz US Open z roku 2000 a Australian Open o pět let později.

„Co se týče Američanů, ti jsou prostě úžasní. Bylo to jakési bratrství. Byl to cirkus cestující po celém světě. Opravdová parta přátel,“ pochvaloval si.

Nyní se ovšem Safin ocitl v trochu jiné roli, trenérsky a mentorsky pomáhá jiném ruskému tenistovi Andreji Rubljovovi, kterému právě pomáhá zvládat vztek a krotit emoce na kurtu i mimo něj.

„Jak vidíte tenis, tak vidíte i život. Jsou to úzce propojené světy. Musí přeprogramovat svou mysl, aby byl úspěšný,“ dodala bývalá jednička světového žebříčku.

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