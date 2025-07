Přehlížená Siniaková bojuje se "zlovůlí" Američanů. Pokud ani tohle nezabere...

Je čerstvou šampionkou wimbledonské smíšené čtyřhry. Doma má už jedenáct deblových grandslamových trofejí. Kateřina Siniaková přepisuje historické tenisové milníky, stává se hrající legendou, přesto si nemůže užívat status obletované hvězdy. Češka teď bojuje s kontroverzním krokem pořadatelů US Open.

Je jasně nejlepší deblistkou současnosti a postupně se vkrádá i mezi absolutní elitu celé tenisové historie.

Čtyřikrát v kariéře už dokončila sezonu v roli světové jedničky, má dvě olympijská zlata a loni unikátně ovládla pět turnajů s pěti různými partnerkami.

Siniaková sice nabízí světovému tenisu nespočet zajímavých příběhů, přesto nepociťuje výraznější zájem o své úspěchy.

"Je to opravdu smutné, co se týče čtyřhry," svěřila se před časem v rozhovoru pro Tennis Majors.

"Mám za to, že jsem toho v deblu dokázala hodně, ovšem nikoho to nezajímá. Ale tak to prostě je, už mi na tom nezáleží a nemyslím si, že se to někdy změní. Já sama vím, že si vedu skvěle," popisovala Siniaková.

Rezignaci nyní odložila tváří v tvář kontroverzně přijímanému kroku grandslamového US Open.

Američtí pořadatelé se totiž rozhodli radikálně proměnit soutěž ve smíšené čtyřhře. Ta se uskuteční už v týdnu před začátkem hlavního turnaje a pouze se šestnácti páry místo dosavadních dvaatřiceti.

Hrát nebudou debloví specialisté, ale především úspěšní singlisté. Dvojice vytvoří třeba Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou, Jannik Sinner s Emmou Navarrovou, Novak Djokovič s Olgou Danilovičovou, Grigor Dimitrov s Arynou Sabalenkovou nebo Casper Ruud s Igou Šwiatekovou.

Vítězný pár získá prémii milion dolarů.

Změny se po únorovém ohlášení okamžitě staly terčem tvrdé kritiky. Přišly prý bez jakékoli konzultace s tenisty a jejich smysl je podle odpůrců jediný: zisk. Mluvilo se o "zlovůli" nebo o "pseudoexhibici".

Americký tenisový svaz si ale trval na svém. Od nového mixu si slibuje obrovské zvýšení zájmu fanoušků. Loni měla totiž výrazný úspěch exhibice Mixed Madness za účasti hvězd, které se jinak smíšené čtyřhře vyhýbají obloukem.

"Jinými slovy, nejlepší deblistka planety tam bude chybět. Asi to dělají kvůli zvýšení atraktivity a kvůli nějaké sledovanosti, ale za mě je to smutná záležitost," uvedl v komentáři pro Aktuálně.cz tenisový expert Dušan Lojda.

Siniaková se však rozhodla o své místo zabojovat.

"Nakonec jsem požádala o volnou kartu," prozradila v pondělí v rozhovoru pro Canal+ Sport.

Zúčastnit se chce po boku jiného partnera. Zatímco Wimbledon vyhrála s Nizozemcem Semem Verbeekem, pro US Open by to kvůli větší šanci na úspěch ráda zkusila s deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru.

"Je tu trochu šance divokou kartu dostat. Pokud ji ani tak nedostaneme, tak už vlastně nemám co dodat. Myslím si, že pokud se hraje mix na grandslamu a nedostanou se tam dvě světové jedničky ve čtyřhře, tak už není co k tomu říct," prohlásila.

Zahrát si v New Yorku mix se snaží i další česká tenistka Karolína Muchová, která se domluvila na případné spolupráci s Rusem Andrejem Rubljovem.

Na novém seznamu přihlášených je nyní 25 párů. Do soutěže, která se uskuteční 19. a 20. srpna, se jich však dostane pouze šestnáct, osm podle pořadí ve dvouhře a osm na divokou kartu. Hrát se budou zkrácené zápasy do čtyř vítězných gamů bez výhod.

