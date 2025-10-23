Tenis

Petra Kvitová znovu září štěstím, s manželem čekají druhé dítě

před 2 hodinami
Petra Kvitová oznámila, že se její rodina rozroste. S manželem Jiřím Vaňkem čekají druhé dítě.
Petra Kvitová
Petra Kvitová | Foto: WTA

Teprve před pár týdny se rozloučila s profesionálním tenisem, teď ji čeká jiný, mnohem radostnější turnaj.

35letá Kvitová se s manželem Jiřím Vaňkem těší na příchod druhého dítěte. O radostnou novinu se podělila se svými fanoušky na sociálních sítích.

Na instagramu zveřejnila fotografii, na které s Jiřím a malým synem tráví den v parku. "Z našeho chlapečka se brzy stane velký bráška," napsala k ní s úsměvem, který mluví za vše.

Vzkaz Petry Kvitové fanouškům na Instagramu
Vzkaz Petry Kvitové fanouškům na Instagramu | Foto: Instagram

Kvitová ukončila kariéru koncem srpna po zápase na US Open, kde podlehla Diane Parryové. Tehdy jen málokdo tušil, že už možná nosí pod srdcem další život. Zdá se, že už v době svého posledního zápasu mohla čekat druhé dítě.

Kvitová a Vaněk se vzali v roce 2023 a o rok později přivítali syna, kterému říkají Petřík.

Vaněk, který má z předchozího manželství dva dospívající syny, se těší už na čtvrté dítě. Rodina tak brzy zaplní nejen tenisové tribuny, ale i rodinné hřiště doma.

Pro fanoušky, kteří Kvitovou léta sledovali na světových dvorcích, je to krásná tečka za kapitolou plnou vítězství a emocí - a začátek nové, klidnější etapy, kde místo trofejí přicházejí první krůčky.

 
