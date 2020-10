Pětisetová bitva? Ani nejsem unavený, hlásí Djokovič. Jsi nadčlověk, vzkazují experti

O tomhle finále snila většina fanoušků. Světová jednička proti dvojce a nejlepšímu antukáři světa. Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal zvládli semifinále a zahrají si spolu o titul na French Open. Tenisový svět na tenhle duel snad ani nemůže být natěšenější.

Ani jeden z finalistů pařížského grandslamu to neměl zrovna snadné. Nadal vyfasoval na páteční odpoledne běhavého Argentince Diega Schwartzmana. Sice nakonec vyhrál jasně 3:0 na sety, ale na kurtu i tak strávil přes tři hodiny.

"Před pár týdny jsem s Diegem prohrál, takže jsem očekával hodně těžký zápas. Je neskutečné být znovu ve finále. Teď vím, že mě tam čeká Novak a to jediné, co musím, je hrát ten nejlepší tenis. Bez toho to bude hodně složité," prohlásil dvanáctinásobný vítěz French Open.

Djokovič se přitom v semifinále hodně nadřel. S řeckým tenistou Stefanosem Tsitsipasem se pral téměř čtyři hodiny, ztratil dva sety a dominoval až v tom pátém rozhodujícím, který vyhrál 6:1.

"Byla to náročná bitva, ale přiznám se, že se ani necítím nějak vyčerpaný. Jsem v pohodě. Myslím, že po tom dnu a půl volna budu na finále dobře nachystaný. Už se na duel s Rafou těším," prohlásil Srb.

Před startem odloženého French Open v Paříži experti hodně spekulovali tom, že bude turnaj hodně otevřený k překvapením. Nadal, že bude bojovat s chladnými podmínkami a těžkými míči, Djokovič zase s tlakem veřejnosti, která na něj upřela zrak po jeho diskvalifikaci na US Open.

Jenže oba s přehledem překonali všechny překážky a do nového finále se dostali. Zatímco Djokovič vyhlíží zisk 18. grandslamu kariéry, Španělovi jde o 13. trofej z Roland Garros, čímž by se ještě hlouběji zapsal do tenisové historie.

"To, že hrál Novak semifinále na pět setů, by mu mohlo paradoxně pomoct. Dá mu to sílu a rytmus. Ví, že když chce porazit Rafu, musí přes limity, ale to jde těžko, když vám je dlouho nikdo neatakuje. Teď sám cítí, že hraje na antuce možná nejlépe v životě a je připravený Nadala porazit," myslí si bývalý španělský tenista a expert Eurosportu Alex Corretja.

Oproti tomu antukového krále v Paříži nikdo neprověřil, během šesti zápasů mu nikdo nedokázal vzít servis. Nejblíže tomu byl v pátek Schwartzman, ale nakonec stejně dostal v tiebreaku naloženo.

"Když se podívám na Rafu, vidím válečníka, který je na kurtu na kurtu odhodlaný prolít krev, aby vyhrál. Djokovič oproti tomu snad ani není člověk, je něco víc, nadčlověk, nebo robot, ale v tom dobrém slova smyslu, je to zeď, která vrátí všechno, a těžko můžete jít proti zdi," chválí oba finalisty americká tenisová legenda Chris Evertová.

Experti tak mírně favorizují právě Djokoviče. "Jeho hra je dokonalá, nedělá chyby, skvěle se hýbe, jedinou jeho slabinou je on sám. Když nemá náladu, nebo je nějak naštvaný, rozhozený," dodává Evertová.