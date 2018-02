Šlo mi o život, přiznala Serena. Pětiměsíční dceři už pořídila první raketu a jde zpátky do práce

před 4 hodinami

Serena Williamsová se o víkendu vrací na tenisové kurty. Rozehraje 1. kolo Fed Cupu proti Nizozemsku. Martyrium po porodu její comeback zdrželo.

Praha - Kdy jindy se vrátit, když ne teď. V barvách, ve kterých nikdy neprohrála, v jednom týmu se sestrou a s domácími fanoušky v zádech. Američanka Serena Williamsová po více než roční pauze znovu startuje tenisovou kariéru, v prvním kole Fed Cupu ji čeká duel proti Nizozemsku.

Původní plán byl jiný. Šestatřicetiletá hvězda chtěla načít další cestu za grandslamovými tituly tam, kde ji v loňském roce přerušila. Tedy na Australian Open ve slunném Melbourne Parku, kde získala už 23. trofej z turnajů velké čtyřky.

Jenže comeback po mateřské pauze nešel podle plánu. Williamsová si v prosinci sice zahrála exhibici proti Jeleně Ostapenkové, ale prohrála. Po pár dnech přiznala: "Ještě nejsem výkonnostně tam, kde bych chtěla být." A z australského podniku se odhlásila.

Hned po zářijovém porodu sice americká tenistka na sociálních sítích přiznala, že dcera Alexis Olympia nepřišla na svět úplně bez komplikací, ale že šlo novopečené mamince dokonce o život, prozradila až v lednovém rozhovoru pro magazín Vogue.

Lékaři během porodu totiž zjistili, že novorozeně má slabé srdeční ozvy a muselo ven císařským řezem. To ovšem zdaleka nebylo vše.

Den poté začala Williamsová špatně dýchat a kašlat. Těsně před porodem totiž musela vysadit léky na ředění krve a rázem se jí začaly tvořit krevní sraženiny na plicích. Napínáním svalů při kašli jí navíc popraskaly stehy na břiše a tenistka byla šest týdnů upoutaná na lůžko a lékaři jí do žíly nasadili filtr, aby zabránili embolii.

"Občas už jsem byla opravdu zlomená a říkala jsem si, že to nezvládnu. Porodila jsem úžasné dítě a přitom mi bylo mizerně, nechápala jsem, že tohle musím prožívat," uvedla v rozhovoru Williamsová.

Proto nemohla do tréninku naskočit s takovou vervou, jak si původně přála. Tělo zatěžovala pozvolna a užívala si rodinných povinností. V listopadu se v New Orleans vdala za Alexise Ohaniana a užívala si mateřství.

Tenistka se v ní ale nezapřela. Přestože malé Alexis je sotva pět měsíců, už dostala od maminky první raketu. "Olympia Ohanian, dokonce i bez bot je těžké ji porazit. Nyní servíruje na 12. wimbledonský titul," zavtipkovala na instagramu Williamsová.

Ji samotnou už ale svrbí ruka a chce se zase vrátit do kolotoče WTA. Kývla proto na pozvánku pro 1. kolo Fed Cupu, kde se objeví poprvé po třech letech , navíc se tu sejdou s o rok starší sestrou Venus.

"Věřím, že mi mateřství nakonec usnadní návrat. Když jsem prohrála zápas, bývala jsem hodně upjatá, teď cítím, že s narozením dcery ze mě spousta úzkosti spadla. Teď vím, že když přijdu domů a bude tam ona, uvědomím si, že žádné prize money nebo tituly nepotřebuji," uvedla Williamsová.

Motivaci dál hrát ale rozhodně má a neskrývá ji. "Myslím, že to je jasné, chci se zapsat do historie, chci minimálně 25 grandslamových titulů," dodává s tím, že by ráda překonala rekord Margaret Courtové s 24 trofejemi. Williamsová tak potřebuje další dvě.

Místo na nabrání prvního herního sebevědomí si vybrala skvěle. Duel s Nizozemskem rozehrají Američanky 10. a 11. února na domácích kurtech v Severní Karolíně. Budou jasnými favoritkami, protože "oranjes" nemají ve výběru jedinou hráčku z první stovky. Serena Williamsová v singlu ve Fed Cupu ještě neprohrála, skóre má 13:0.