Žondra i po pěti letech od napadení Kvitové odmítá vinu. Tenistka byt hrůzy prodala

Přesně před pěti lety se odehrál dramatický incident v bytě Petry Kvitové. Tenistku při loupežném přepadení zranil pachatel na ruce, ve které drží raketu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka se z přepadení dlouho vzpamatovávala. Radim Žondra, kterého soud označil jako viníka, zůstává ve vězení, svou vinu nikdy nepřiznal.

Jen čtyři dny před vánocemi 2016 zazvonil v ranních hodinách u bytového domu Petry Kvitové v Prostějově muž. Uvedl, že jde na revizi kotle. Když mu Kvitová oponovala, že žádný kotel nemá, dodal, že jde současně zkontrolovat i teplou vodu. Následující okamžiky změnily kariéru české tenistky.

Když v koupelně pustila teplou vodu, přiložil jí na krk nůž, který Kvitová ve stresu uchopila oběma rukama, aby jej odstrčila od citlivého místa. Při sebeobraně si poranila levou ruku, kterou drží raketu. Následně Žondrovi nabídla 10 tisíc korun za to, že odejde.

Ten nejdřív odejít nechtěl. "Tehdy se projevila má mentální síla. Snažila jsem se mu nabídnout peníze, aby odešel. On nejdřív nechtěl, že prý potřebuje čas, aby mohl přemýšlet. Na to jsem mu řekla, že nemám na přemýšlení čas, že musím do nemocnice," řekla po letech tenistka. Poté si zavolala pomoc. "Klidně mě mohl zabít," dodala.

Pro tehdy osmadvacetiletou hráčku následovala obtížná rekonvalescence. Nejdřív jí lékaři ruku čtyři hodiny operovali a na turnaje se vrátila až po půlroční pauze v polovině roku 2017. Podle mluvčího Kvitové Karla Tejkala je pro ni zranění doživotním následkem.

Radim Žondra, kterého policie určila jako pachatele a závěry jejího vyšetřování potvrdil i soud, si nyní odpykává trest ve vězení. Původně osmiletý rozsudek odnětí svobody Vrchní soud v Olomouci zvýšil na jedenáctiletý trest překvalifikováním jeho jednání na loupež, která má přísnější trestní sazbu. Předseda soudu Vladimír Rutar o Žondrově vině nepochyboval s poukázáním na dostatek důkazů včetně výpovědi Kvitové a předchozí trestnou činnost pachatele.

Právě proto se soudce přiklonil k horní polovině zvýšené trestní sazby. V roce 2013 byl totiž Žondra odsouzen za útoky na seniory a v roce 2018, tedy dva roky po napadení Kvitové, také za to, že dal tip lupičům, kteří na jeho základě přepadli advokáta na Blanensku.

Zvýšení trestu uvítala i Kvitová, kterou tehdy okamžitě informoval Karel Tejkal na turnaj v Austrálii. V letech po napadení se snažila byt, kde k napadení došlo, prodat. To se jí povedlo až letos v červnu poté, co cenu snížila údajně pod 6 milionů korun.

"Poté jsem dlouho nechodila ven. Byla jsem jen s lidmi, které znám, s těmi nejbližšími. Doteď lidem nevěřím. Zvlášť mužům. Možná právě proto teď žádného nemám. Nemám důvěru v lidi, které znám jen krátce," řekla před dvěma lety pro britský The Guardian Kvitová.

Naposledy se Žondra pokoušel zvrátit soudní rozhodnutí prostřednictvím Ústavního soudu stížností z konce minulého roku. V dubnu soud vydal usnesení, ve kterém potvrdil správný postup předchozích líčení.

"Obecné soudy se věcí důkladně a opakovaně zabývaly, tvrzené pochybnosti vyvrátily, a na základě provedených důkazů dospěly k jednoznačnému závěru o naplnění všech znaků trestných činů stěžovatelem," píše se v usnesení.

Útočník se odvolával na to, že Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci opomenuly některé jeho důkazy a nevyslechly svědka, kterého navrhoval. Podle něj došlo k pochybením také při rekognici, kdy jej Kvitová určila mezi figuranty jako útočníka, a i zpracování pachových stop. Chtěl podstoupit také zkoušku na detektoru lži. Také v tomto případě se ovšem ústavní soudci zastali běžných soudů.

Momentálně je Petra Kvitová 17. hráčkou světa a třetí nejlépe postavenou Češkou v žebříčku WTA za čtvrtou Karolínou Plíškovou a pátou Barborou Krejčíkovou.