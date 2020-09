Pět grandslamových vítězek a dav Češek včetně Plíškové. Ostravu ozáří tenisové hvězdy

Pět grandslamových vítězek je přihlášeno na tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020.

Na kurtech v Ostravar Aréně se od 17. do 25. října představí čtrnáct hráček z elitní dvacítky světového žebříčku včetně české jedničky Karoliny Plíškové, která je aktuálně nejvýše nasazenou hráčkou. V pavouku jsou také Petra Kvitová nebo Markéta Vondroušová.

"V Ostravě se představí opravdu hvězdná jména a kompletní česká špička. Myslím, že by to mohl být její krásný souboj s nejlepšími hráčkami světa," uvedl Miroslav Černošek, šéf spolupořádající společnosti TK Plus.

Vedle světové čtyřky Plíškové s Kvitovou a Vondroušovou se v soutěži objeví i jedna z tváří turnaje Karolína Muchová a dále Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková či Marie Bouzková.

Z grandslamových šampionek jsou ve startovní listině letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová z USA (6. v žebříčku WTA), dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová (11.), dvojnásobná vítězka Australian Open Běloruska Viktoria Azarenková (14.), královna Roland Garros a Wimbledonu Španělka Garbiňe Muguruzaová (15.) a Němka Angelique Kerberová, která vyhrála všechny grandslamy kromě Roland Garros.

Podle Černoška by se do haly mohly dostat až tři tisíce diváků, ačkoliv epidemiologická opatření se neustále mění a situace se vyvíjí. "WTA dovolila kapacitu maximálně pět tisíc diváků, což je pro nás velmi pozitivní," řekl Černošek.

"Když se podíváme na některé jiné turnaje, které se už hrály, jako třeba i ten v Praze, tak tam to bylo absolutně bez diváků. Máme v týmu epidemiologa pana profesora Maďara, vypadá to při současných opatřeních na maximální kapacitu tři tisíce diváků. Věřím, že to na tomhle čísle zvládneme," podotkl Černošek. Vstupenky by se měly začít prodávat v říjnu.

Světový ženský tenis se do Ostravy vrátí po 20 měsících od poslední bitvy českého fedcupového týmu. Ostravský turnaj má dotaci 528.500 dolarů. Do kalendáře kategorie Premier se dostal místo původně plánovaného turnaje v čínském Čeng-čou.