Bylo to nedorozumění. Pcheng Šuaj ve videohovoru popřela sexuální napadení

V českobudějovické firmě Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, vzrostou od ledna mzdy o 5,22 procenta. Stoupnou i příplatky za odpolední a noční směnu. Firma vyplatí i jednorázovou odměnu 5000 korun dělníkům a lidem z profesí napojených na výrobu. Řekli to zástupci odborů. Bosch je se 3800 pracovníky jeden z největších zaměstnavatelů v kraji.

Odborová organizace v budějovickém Boschi má 900 členů a je největší ve skupině Bosch ČR. Do kolektivního vyjednávání šla s požadavkem přidat paušálně 2000 korun do tarifu, aby si zaměstnanci s nejnižšími tarify přilepšili vzhledem k inflaci. Výsledné navýšení je kompromisem vzhledem k situaci v automobilovém průmyslu, jak řekl ČTK předseda základní organizace odborového svazu Kovo v budějovickém Boschi Stanislav Jindra. Tarifní mzdy se zvýší od ledna o 3,7 procenta a o 3,7 procenta se navýší objem peněz pro stanovení výše osobního ohodnocení.