Pavlásek s Riklem získali první společný deblový titul

Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vyhráli čtyřhru na turnaji v Umagu a vybojovali první společný titul na okruhu ATP.
Na chorvatské antuce vyhráli finálový duel s britskou dvojicí David Stevenson, Marcus Willis 6:3, 4:6, 10:6 a potvrdili roli nasazených jedniček.
Pavlásek se dočkal v 31 letech premiérové trofeje a získal ji při sedmé finálové účasti. O čtyři roky mladší Rikl už měl v držení dva tituly z loňska, kdy v Kitzbühelu a Marrákeši triumfoval po boku Petra Nouzy. Finále si zahrál popáté.
Pavlásek s Riklem postoupili na okruhu do finále podruhé, na začátku spolupráce v dubnu ještě v Bukurešti poslední krok udělat nedokázali. Tentokrát po dvou brejcích získali první set, ale druhou sadu rozhodla jediná ztráta podání českého páru. V super tie-breaku Češi pěti body v řadě šli do vedení 5:1, víc než na dvoubodový rozdíl už soupeře nepustili a po druhém mečbolu mohli začít slavit.
Tenisový turnaj mužů v Umagu (antuka, dotace 612.620 eur):
Čtyřhra - finále: Pavlásek, Rikl (1-ČR) - Willis, Stevenson (Brit.) 6:3, 4:6, 10:6.
Tenisový turnaj žen v Aténách (tvrdý povrch, dotace 246.388 eur):
Dvouhra - čtvrtfinále: Krejčíková (3-ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína) 6:4, 6:4, Kornějevová (Rus.) - Valentová (7-ČR) 7:5, 6:3.
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