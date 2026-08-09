Pauza Muchové pokračuje, po menším zákroku vynechá i turnaj v Cincinnati

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj, po Torontu bude chybět i v Cincinnati.
Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na stejně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Informují o tom asociace WTA i web TennisWorld USA.
Muchová podstoupila plánovaný zákrok týden po Wimbledonu, v němž svedla bitvu o trofej s Lindou Noskovou v historickém českém grandslamovém finále.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce poté na svém Instagramu zveřejnila fotografii s několika náplastmi na břiše. Dobu rekonvalescence Muchová odhadla na několik týdnů.
Poslední velký turnaj před US Open začne v Cincinnati ve čtvrtek. Grandslam na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows by Muchová měla zahájit už 25. srpna ve smíšené čtyřhře, přihlášená je s Jakubem Menšíkem. Hlavní soutěž ve dvouhrách je na programu od 30. srpna.
Na grandslamový titul svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda zatím čeká, ve finále hrála také na antukovém Roland Garros před třemi lety.
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