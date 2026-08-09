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Sport

Pauza Muchové pokračuje, po menším zákroku vynechá i turnaj v Cincinnati

ČTK

Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj, po Torontu bude chybět i v Cincinnati.

Karolína Muchová
Karolína MuchováFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na stejně prestižní akci WTA 1000 v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Informují o tom asociace WTA i web TennisWorld USA.

Muchová podstoupila plánovaný zákrok týden po Wimbledonu, v němž svedla bitvu o trofej s Lindou Noskovou v historickém českém grandslamovém finále.

Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce poté na svém Instagramu zveřejnila fotografii s několika náplastmi na břiše. Dobu rekonvalescence Muchová odhadla na několik týdnů.

Poslední velký turnaj před US Open začne v Cincinnati ve čtvrtek. Grandslam na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows by Muchová měla zahájit už 25. srpna ve smíšené čtyřhře, přihlášená je s Jakubem Menšíkem. Hlavní soutěž ve dvouhrách je na programu od 30. srpna.

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Na grandslamový titul svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda zatím čeká, ve finále hrála také na antukovém Roland Garros před třemi lety.

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