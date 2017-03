Pátý grandslam v poušti. Tenisté Indian Wells zbožňují, miliardář z Oraclu je hýčká v luxusu

před 25 minutami

V kalifornském Indian Wells začíná tenisový turnaj, který může v mnoha ohledech konkurovat grandslamům. Majitel sportovního podniku, počítačový magnát Larry Ellison, totiž na peníze nekouká.

Indian Wells/Praha - Profily špičkových tenistů na sociálních sítích jsou zahlceny fotkami překrásné Kalifornie. Tak jako každý rok na začátku března. Nadšené hvězdy se sjíždějí do malého městečka Indian Wells umístěného zdánlivě do země nikoho. Uprostřed Mohavské pouště, nedaleko Palm Springs, začíná prestižní BNP Paribas Open, stále hlasitěji označované jako pátý grandslam.

Návštěvnost této neoficiální přezdívce odpovídá. Na dvanáctidenní turnaj, první podnik série Masters v sezoně, se obvykle přicházelo podívat více než 300 tisíc fanoušků. Už to bylo zdaleka nejvíce hned po turnajích velké čtyřky. V poslední době nicméně fanoušci trhají rekordy a magickou hranici posouvají už spíše k půl milionu návštěv.

Příznivci tenisu tenhle turnaj milují. Ovšem snad ještě více jej oceňují samotní hráči a hráčky. Marně byste hledali na Indian Wells negativní recenze z jejich strany.

Samozřejmě vyjma sester Williamsových. Jejich bojkot místního podniku trval dlouhých čtrnáct, respektive patnáct let. Serena jej přerušila až v roce 2015, Venus o rok později.

Čas a peníze zahojí i rasistické urážky

Člověk nemusí být zrovna matematický génius, aby si spočítal, že se v roce 2001 na kalifornských kurtech muselo odehrát něco fatálního. Sesterské duo se potkalo v semifinále dvouhry, ovšem Venus do utkání kvůli zranění vůbec nenastoupila. Nechala bez boje postoupit sestru.

Okamžitě se vyrojily spekulace o nekalých sázkách a fanoušci ve finále proti Belgičance Kim Clijstersové domácí megahvězdě krutě nepřáli. Hlasitě oslavovali každou její nevynucenou chybu nebo dvojchybu, hned několikrát ji vypískali a vybučeli. A to i ve chvíli, kdy otočila nepříznivě se vyvíjející zápas a přebírala trofej pro vítězku turnaje.

Richard Williams, otec tenisových sester, pak ke všemu přišel s výpovědí o rasistických urážkách z hlediště a dlouholetý bojkot byl na světě. Sestry Williamsovy nejezdily do Indian Wells navzdory bodovým odpočtům a finančním pokutám.

Čas ale zahojí všechny rány. A nejen čas. Sestry Williamsovy přilákala zpět zejména skvělá pověst, kterou se podnik v Indian Wells začal pyšnit především po roce 2009. Mladší z dua sice letos bude znovu chybět, nicméně důvodem odhlášení není bojkot, nýbrž zranění levého kolena. Kdyby byla zdravá, jistě by přijela, už jen proto, že kvůli vynucené pauze přijde o pozici světové jedničky, kam se posune Němka Kerberová.

Miliardář Ellison se plácá přes kapsy

Celý turnaj tehdy za 100 milionů dolarů koupil miliardář Larry Ellison, zakladatel softwarového gigantu Oracle a jeden z nejbohatších lidí na planetě. Pod jeho křídly se začaly dít velké věci.

V areálu, jehož chloubou je centrální kurt pro 16 tisíc diváků (druhý největší dvorec světa po stadionu Arthura Ashe v New Yorku, pozn. aut.), vyrostl ještě osmitisícový dvorec číslo 1. Všech devět soutěžních kurtů má k dispozici elektronický systém takzvaného "jestřábího oka", což o sobě nemůže říct žádný jiný tenisový turnaj na planetě.

V minulých letech proběhla celá řada dalších vylepšení, nedochází k žádným tlačenicím, všude je dostatek prostoru a zeleně nabízející odpočinek divákům i hráčům. V poušti doslova vykvetla tenisová zahrada.

Á propos, u prostoru je třeba se na moment zastavit. Indian Wells Tennis Garden má k dispozici 122 akrů půdy. Pro srovnání: National Tennis Center v New Yorku se rozkládá na 47 akrech, londýnský All England Club na 42 akrech a pařížskému areálu Rolanda Garrose musí stačit dokonce jen 21 akrů.

"Tak krásné, že je škoda tady hrát tenis"

V horkém, ale nikoli vlhkém údolí Coachella je nyní k dispozici luxusní komplex s nejmodernějším vybavením, jež nejlepší tenisté světa potřebují nejen k tréninku, ale také k regeneraci a volnému času. K mání jsou nejlepší restaurace, vily k pronajmutí, špičková wellness centra i omlazovací lázně.

To vše ve spojení s krásnou scenérií hor, které obklopují údolí a bezprostředně i tenisový areál. Na nejvyšší vrcholek San Jacinto vede z Palm Springs visutá lanovka, všude jsou sluncem zalité palmové aleje.

"Tenisový turnaj je vlastně taková kancelář pro hráče. A když přijde někdo, kdo tvou kancelář zvelebí, a ty každý rok přijedeš a tvá kancelář je zase o něco lepší, tak se logicky stane tvým oblíbencem," trefně přiblížil pohled tenistů agent Rogera Federera Tony Godsick.

Výmluvná jsou ostatně také slova Novaka Djokoviče. "Larry Ellison do turnaje hodně investuje, areál zlepšuje rok co rok. Tolik by investovat ani nemusel, ale dělá to. Ne proto, aby přijeli nejlepší hráči, ale proto, že má tenis rád a zajímá se. Potřebovali bychom více takových. Tenhle turnaj má potenciál být jedním z těch největších. Nikde není psáno, že grandslamy budou dominovat navěky," prohlásil už před lety srbský šampion.

Originálním výrokem o Indian Wells se proslavil také český veterán Radek Štěpánek, jenž označil prostředí turnaje za "tak krásné, že je škoda tady hrát tenis."

Milion dolarů pro ty, co v Indian Wells zvítězí

Jak už bylo řečeno, vysoká návštěvnost se v posledních letech ještě zvedá. Loni se přišlo na turnaj podívat téměř 438 tisíc fanoušků, což je jen o pár desítek tisíc méně, než obvykle přijde na o čtyři dny delší pařížské Roland Garros.

Skoro by se zdálo, že Indian Wells milují úplně všichni. Není tomu tak. Trnem v oku je stále oblíbenější tenisová akce zejména pro organizátory ostatních, dříve svou velikostí srovnatelných turnajů.

"Pořadatelé ostatních turnajů nemají Ellisona moc rádi, protože peníze pro něj nejsou žádný problém," nechal se slyšet Marty Mulligan ze společnosti Fila, jednoho z největších sponzorů turnaje. Mezi ostatní patří například Audi, Head, Oracle nebo Rolex.

Před třemi lety Ellison dokonce bojoval s ATP, chtěl navýšit prize money pro tenisty. Víc, než dovolovala pravidla na okruhu. Zlé krve kolem jeho snah nebylo zrovna málo. Přesto dokázal to, co si zamanul, získal výjimku a odměny se zvedly o třicet procent přes povolený strop. Každý šampion si v Kalifornii přijde na jeden milion dolarů.

