Partnerka Siniakové sklidila v Texasu bouřlivé ovace. Emotivně se vysmála odpůrcům

Její příběh už je v tenisovém světě notoricky známý. Taylor Townsendová se mezi největší hvězdy zařadila navzdory nepřízni a všeobecným pochybám. Americká asociace jí kdysi házela klacky pod nohy, podle samotné tenistky kvůli barvě pleti i postavě netypické pro tenistku. Při víkendovém postupu do finále turnaje v Austinu to deblová partnerka Kateřiny Siniakové znovu připomněla.
Když Townsendová v sobotu v semifinále turnaje v Austinu přehrála krajanku Ashlyn Kruegerovou, jednalo se o další milník její vydřené kariéry. V devětadvaceti letech postoupila do svého prvního finále na okruhu WTA.
„Neuvěřitelný příběh pokračuje,“ hlásil moderátor po utkání těsně před rozhovorem s vítězkou.
„Jsme opravdu nadšení, že můžeme být součástí téhle historické cesty. Všichni si pamatujeme ty řeči, které jsi musela snášet. Ty dveře, které se před tebou zavíraly. Nejsi dost tohleto, jsi moc támhleto… Všichni milujeme tvůj příběh a to, kde teď jsi,“ pokračoval.
Townsendovou tím očividně dojal.
„Byla to dlouhá a těžká cesta. Uf. Nic bych na ní ale neměnila, protože všechny ty poznámky pro mě teď znamenají jen odložené uspokojení,“ prohlásila rodačka z Chicaga, někdejší juniorská světová jednička.
Její tenisový vzestup přišel až po narození syna v roce 2021. Téměř před dvěma lety spojila ve čtyřhře síly s českou superstar Kateřinou Siniakovou. Od té doby její kariéra šlape jako nikdy předtím.
Po boku Češky vyhrála Wimbledon v roce 2024 i Australian Open v následující sezoně. Loni v létě byla na několik týdnů deblovou světovou jedničkou. Stala se první maminkou historie, která to dokázala.
„Upřímně řečeno, po tom, co jsem porodila syna, jsem dokázala něco historického. Vím, že lidi říkají, že jsem první matka, která to dokázala ve čtyřhře, ani v singlu se ale máma ještě nikdy nestala světovou jedničkou. Jsem opravdu hrdá na to, že držím tenhle primát,“ prozradila Američanka.
Během kariéry to neměla lehké, nikdy se ale nevzdala.
Před čtrnácti lety byla nejlepší juniorkou světa, přesto se netěšila přízni Americké tenisové asociace (USTA). Ta ji tehdy požádala, aby se neúčastnila juniorského grandslamu, a tenistce odmítla zaplatit výdaje nutné k účasti. Navíc zamítla její žádost o divokou kartu na dospělé US Open.
Townsendovou rozhodnutí šokovalo. Dlouho nezahojenou křivdu přiblížila před pěti lety ve svém sloupku pro The Players’ Tribune.
"Zařízli mě kvůli tomu, že jsem nepasovala do škatulky, jak má tenistka vypadat. Potrestali mě. Vzali mi něco, co jsem si vydřela a zasloužila. Byla jsem tlustá, byla jsem černá, tak mi vzali můj sen. Nebo se o to alespoň pokusili," svěřila se.
S narážkami na svou postavu musela bojovat prakticky po celou kariéru. V rozhovoru po sobotním úspěchu to znovu připomněla a svým odpůrcům poslala jasný vzkaz.
„Vytvářím svůj vlastní odkaz a dělám to po svém. Takže upřímně, všichni, kdo o mně říkali ty sra*ky, si svá slova můžou strčit někam,“ smála se Townsendová a texaským areálem se rozezněl bouřlivý aplaus.
„Pořád stojím na nohou, pořád jsem tady a nikam neodcházím. A odteď to bude jen lepší, takže doufám, že se pořádně připoutají,“ vzkázala ještě hejtrům.
Ve svém prvním finále pak v neděli po boji podlehla krajance Peyton Stearnsové. V deblu už ale Austin ovládla - po boku Australanky Storm Hunterové.
ŽIVĚVelká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že teprve přijde "velká vlna" útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
ŽIVĚUkrajinci v únoru osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí generál
Ukrajinské jednotky za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik jich naverbovalo do svých vojsk, tvrdil generál, jehož vyjádření citovala ukrajinská média. Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Nová čísla: Proč Poláci nemusí Ukrajince. Roli hraje i překvapivý zádrhel mezi ženami
V roce 2022 mělo 39 % Poláků pozitivní vztah k Ukrajincům, dnes je to 43 %. Negativní číslo ale stouplo z 22 % v roce 2022 na 35 % v roce 2025. A jen 31 % Poláků považuje Kyjev za spojence. Oba národy si nemohou odpustit krvavou minulost za druhé světové války, Poláci také vidí Ukrajince jako domýšlivé a vnímají je jako ekonomickou konkurenci.
ŽIVĚAirbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu, prohlásil Macinka
Český armádní airbus vyzvedne Čechy v jordánském Ammánu kvůli uzavření vzdušného prostoru až v úterý. Původně tam měl přistát v pondělí pozdě večer. Druhý větší letoun airbus, který měl podle původního plánu doletět do egyptského Šarm aš-Šajchu dnes v 19:00, místo toho zamíří na Krétu a následně do Ománu. Na briefingu to v pondělí v podvečer novinářům řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
Plyn skokově zdražil, cena vzrostla o 50 procent. Trhy vyděsilo rozhodnutí Kataru
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se v důsledku americko-izraelských útoků na Írán dnes prudce zvyšuje. Odpoledne růst zrychlil až k 50 procentům po zprávě, že katarská společnost QatarEnergy kvůli útokům zastavuje produkci zkapalněného zemního plynu (LNG). Evropská unie je významným odběratelem plynu z Kataru. Na středu svolala kvůli dopadům konfliktu schůzku.