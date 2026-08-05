Parťačka Siniakové v Torontu kosí Češky. Bouzkovou porazila už potřetí v sezoně

Tenistka Marie Bouzková vypadla na turnaji v Torontu ve druhém kole. Jednadvacátá nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel, v celkově pátém vzájemném utkání jí podlehla 6:7, 5:7. Americká elitní deblistka tak v Kanadě získala druhý český skalp za sebou po úvodní výhře nad Terezou Valentovou.
Bouzková, jež měla v prvním kole volný los, bojovala s Townsendovou takřka dvě a čtvrt hodiny.
V úvodní sadě odvrátila v závěru šest setbolů a vynutila si tie-break, manko 2:6 v něm už ale nezachránila a soupeřka po dalších dvou nevyužitých příležitostech sadu získala v poměru 7:4.
Do druhé pak Češka vstoupila ztrátou podání, a přestože v závěru vyrovnala na 5:5, zdramatizovat zápas už víc nedokázala.
Vzápětí přišla znovu o podání a Townsendová tentokrát duel dopodávala.
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