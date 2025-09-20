Tenis

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Tenista Jakub Menšík pomohl v úvodní den Laver Cupu týmu Evropy ke dvěma bodům a vedení 3:1. Dvacetiletý rodák z Prostějova nejprve porazil ve dvouhře Američana Alexe Michelsena 6:1, 6:7, 10:8 a v závěrečné čtyřhře se Španělem Carlosem Alcarazem uspěli v San Franciscu proti Michelsenovi a jeho krajanovi Tayloru Fritzovi po setech 7:6, 6:4.
Jakub Menšík s Carlosem Alcarazem ve čtyřhře na Laver Cupu 2025
Jakub Menšík s Carlosem Alcarazem ve čtyřhře na Laver Cupu 2025
Carlos Alcaraz s Jakubem Menšíkem ve čtyřhře na Laver Cupu 2025
Jakub Menšík v utkání Laver Cupu 2025 proti Alexi Michelsenovi
Taylor Fritz s Alexem Michelsenem ve čtyřhře na Laver Cupu 2025 Zobrazit 5 fotografií

Program exhibiční soutěže pokračuje o víkendu.

Před Menšíkem uspěl v úvodní dvouhře také Nor Casper Ruud, který zdolal dalšího Američana Reillyho Opelku 6:4, 7:6.

Související

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Jiří Hřebec

Jediný bod výběru světa zatím získal Brazilec Joao Fonseca, který zvítězil nad Italem Flaviem Cobollim 6:4, 6:3.

Dvacetiletý Menšík se stal prvním českým hráčem, který duel v Laver Cupu vyhrál. V exhibiční soutěži startuje jako druhý Čech po Tomáši Berdychovi, který se zúčastnil premiérového ročníku před osmi lety.

S Menšíkem je v San Franciscu také Tomáš Macháč, který plní v evropském výběru kapitána Yannicka Noaha roli náhradníka.

Menšík se stal ve 20 letech a 18 dnech nejmladším vítězem dvouhry na Laver Cupu. Překonal Němce Alexandera Zvereva (20 let a 155 dní).

Prostějovský rodák získal první set díky povedenému úvodu, kdy vedl brzy 4:0. Ve druhé sadě ale nedopodával zápas za stavu 5:3, Michelsen si vynutil zkrácenou hru a v ní uspěl 7:3. Rozhodl super tie-break, kde Menšík vedl brzy 4:0 a za stavu 9:8 využil druhý mečbol.

"Byl to pěkný zápas. S Alexem se známe od juniorských let, takže jsme o sobě dost věděli. V tomto zápasovém formátu je to hodně o nervech. Jsem ale rád, že jsem se soustředil až do konce a vybojoval pro svůj tým bod," řekl v rozhovoru na kurtu Menšík.

V hledišti mu tleskal také dvacetinásobný grandslamový vítěz Švýcar Roger Federer.

"Když byl Laver Cup poprvé v Praze, doufal jsem, že uvidím hrát Rogera a Rafu (Nadala). To se mi splnilo druhý den. Je krásné, že tu teď o pár let později hraju na stejném kurtu a Roger tentokrát kouká na mě," uvedl Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse poté uspěl i ve čtyřhře po boku světové jedničky a šestinásobného grandslamového vítěze Alcaraze. Česko-španělská dvojice nepustila Fritze a Michelsena k jedinému brejkbolu a zvítězila za hodinu a 43 minut.

Související

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Kateřina Siniaková ve finále deblu na Turnaji mistryň 2024
2:31

Menšík s Alcarazem, kteří utvořili nejmladší deblový pár v historii Laver Cupu získali první sadu v tie-breaku. Za stavu 5:6 odvrátili setbol a zvítězili 9:7. Ve druhém setu rozhodli v závěru, kdy si v 10. gamu vypracovali při Fritzově podání vedení 40:30 a mečbol proměnili.

"Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Nejsme deblisté, ale dnes jsme zahráli spoustu atraktivních a netradičních úderů. Dobře jsme se s Carlosem doplňovali a fungovalo nám to. Odehráli jsme dobrý zápas," řekl Menšík.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu:

Výběr Evropy - Výběr světa 3:1 po prvním dnu

Ruud - Opelka 6:4, 7:6 (7:4), Menšík - Michelsen 6:1, 6:7 (3:7), 10:8, Cobolli - Fonseca 4:6, 3:6, Menšík, Alcaraz - Michelsen, Fritz 7:6 (9:7), 6:4.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda
2:31

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Sundej křížek, ostříhej se, nebo nehraješ. Bouřliváka Hřebce komunisté ztrestali

Menšík za hvězdu Laver Cupu. Hned v pátek si zahraje singl i čtyřhru s Alcarazem

Menšík za hvězdu Laver Cupu. Hned v pátek si zahraje singl i čtyřhru s Alcarazem

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly

Svrčina nachytal italskou hvězdu úžasnou výměnou, Krejčíková zažehnala tři mečboly
Tenis sport Obsah Laver Cup Jakub Menšík Carlos Alcaraz Taylor Fritz (americký tenista)

Právě se děje

před 4 minutami
"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín
Ostatní sporty

"Vracím se k normálnímu životu." Mistryni světa pomáhá zpět na lyže i Juventus Turín

Federica Brignoneová se zotavuje po vážném zranění levé nohy. Ve sbírce jí chybí jen olympijské zlato, na které chtěla útočit v únoru doma.
před 12 minutami
Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz
Ostatní sporty

Nečekaná aféra na MS. Královna sedmiboje odstoupila a viní belgický svaz

Trojnásobná olympijská vítězka Nafissatou Thiamová nedokončí sedmiboj na mistrovství světa v Tokiu. Dostala se do křížku s belgickou atletikou.
před 22 minutami
Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů
Ekonomika

Je mladý a nezvládá splácet ani 30 tisíc. Běžné dluhy jsou novým terčem vymahačů

Nejčastěji lidé nesplácí účty za energie, za služby nebo za spotřebitelské půjčky.
před 1 hodinou
Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu
Infografika
Magazín

Jste Čech jako poleno? Velký kvíz napříč nářečími vás možná rychle vyvede z omylu

Poznáte slova z Chodska, Hané, Valašska i Slezska? Dejte si kvíz z nářečí a zjistěte, kolik výrazů a regionů trefíte.
Aktualizováno před 1 hodinou
Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky
Tenis

Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Jakub Menšík se stal nejmladším vítězem dvouhry na prestižním Laver Cupu a pak se podílel na dalším bodu týmu Evropy po boku Carlose Alcaraze.
Aktualizováno před 1 hodinou
Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda
2:31
Tenis

Výborná práce Siniakové, v Soulu letí dál. Krejčíkovou vyřadila polská hvězda

Kateřina Siniaková je v Soulu už v semifinále. To bude hrát ještě dnes, stejně jako zabojuje o finále v deblu s Barborou Krejčíkovou.
před 1 hodinou
Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci
Domácí

Živě: Dny NATO v Ostravě, sledujte bojové letouny a další techniku v akci

Vystoupení tří leteckých akrobatických skupin budou patřit k největším lákadlům letošních Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil Armády ČR.
Další zprávy