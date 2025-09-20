Parádní vstup Menšíka do Laver Cupu. V Americe zářil i po boku světové jedničky

Program exhibiční soutěže pokračuje o víkendu.
Před Menšíkem uspěl v úvodní dvouhře také Nor Casper Ruud, který zdolal dalšího Američana Reillyho Opelku 6:4, 7:6.
Jediný bod výběru světa zatím získal Brazilec Joao Fonseca, který zvítězil nad Italem Flaviem Cobollim 6:4, 6:3.
Dvacetiletý Menšík se stal prvním českým hráčem, který duel v Laver Cupu vyhrál. V exhibiční soutěži startuje jako druhý Čech po Tomáši Berdychovi, který se zúčastnil premiérového ročníku před osmi lety.
S Menšíkem je v San Franciscu také Tomáš Macháč, který plní v evropském výběru kapitána Yannicka Noaha roli náhradníka.
Menšík se stal ve 20 letech a 18 dnech nejmladším vítězem dvouhry na Laver Cupu. Překonal Němce Alexandera Zvereva (20 let a 155 dní).
Prostějovský rodák získal první set díky povedenému úvodu, kdy vedl brzy 4:0. Ve druhé sadě ale nedopodával zápas za stavu 5:3, Michelsen si vynutil zkrácenou hru a v ní uspěl 7:3. Rozhodl super tie-break, kde Menšík vedl brzy 4:0 a za stavu 9:8 využil druhý mečbol.
"Byl to pěkný zápas. S Alexem se známe od juniorských let, takže jsme o sobě dost věděli. V tomto zápasovém formátu je to hodně o nervech. Jsem ale rád, že jsem se soustředil až do konce a vybojoval pro svůj tým bod," řekl v rozhovoru na kurtu Menšík.
V hledišti mu tleskal také dvacetinásobný grandslamový vítěz Švýcar Roger Federer.
"Když byl Laver Cup poprvé v Praze, doufal jsem, že uvidím hrát Rogera a Rafu (Nadala). To se mi splnilo druhý den. Je krásné, že tu teď o pár let později hraju na stejném kurtu a Roger tentokrát kouká na mě," uvedl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse poté uspěl i ve čtyřhře po boku světové jedničky a šestinásobného grandslamového vítěze Alcaraze. Česko-španělská dvojice nepustila Fritze a Michelsena k jedinému brejkbolu a zvítězila za hodinu a 43 minut.
Menšík s Alcarazem, kteří utvořili nejmladší deblový pár v historii Laver Cupu získali první sadu v tie-breaku. Za stavu 5:6 odvrátili setbol a zvítězili 9:7. Ve druhém setu rozhodli v závěru, kdy si v 10. gamu vypracovali při Fritzově podání vedení 40:30 a mečbol proměnili.
"Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek. Nejsme deblisté, ale dnes jsme zahráli spoustu atraktivních a netradičních úderů. Dobře jsme se s Carlosem doplňovali a fungovalo nám to. Odehráli jsme dobrý zápas," řekl Menšík.
Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu:
Výběr Evropy - Výběr světa 3:1 po prvním dnu
Ruud - Opelka 6:4, 7:6 (7:4), Menšík - Michelsen 6:1, 6:7 (3:7), 10:8, Cobolli - Fonseca 4:6, 3:6, Menšík, Alcaraz - Michelsen, Fritz 7:6 (9:7), 6:4.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.