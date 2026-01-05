Parádní nástup Čechů do United Cupu. Menšík složil světovou dvanáctku

Čeští tenisté zvládli v Austrálii vítězně první utkání týmového United Cupu proti Norsku. Barbora Krejčíková porazila Malene Helgöovou a Jakub Menšík si poradil se světovou dvanáctkou Casperem Ruudem.
Krejčíková splnila proti hráčce ze šesté stovky světového žebříčku roli favoritky a zvítězila 6:4, 6:3.
Menšík bojoval proti trojnásobnému grandslamovému finalistovi Ruudovi přes dvě hodiny, ale také on zvládl vyhrát bez ztráty setu.
V úvodní sadě rozhodl Čechův brejk za stavu 5:5. Ve druhé Menšík nejdříve nedopodával za stavu 5:4 a v tie-breaku odvracel jeden setbol, ale nakonec došel k vítězství 7:5, 7:6.
Český tým má po dvouhrách vítězství proti Norsku jisté, ještě ho čeká smíšená čtyřhra. Ve druhém utkání základní skupiny United Cupu pak narazí na domácí Austrálii.
Hudební televize MTV skončila. Od hvězdných momentů k pokleslým reality show
Řečeno jazykem marketingových klišé: byla to víc než jen hudební televize. V dobách své největší slávy ovlivňovala hudební a módní vkus celých generací. K poslednímu prosinci 2025 ukončila po celém světě vysílání několika svých kanálů. Přinášíme v deseti bodech příběh popkulturního fenoménu, který se loučí.
Lustry od Libenského a večírky pro vyvolené. Hotel Praha byl unikát, který musel pryč
Byl to jiný svět. Zatímco běžní lidé se v 80. letech pachtili za barevným televizorem, v luxusním Hotelu Praha svítily lustry od Libenského a na nazdobených chodbách se potkávali diktátoři z celého světa s komunistickou elitou. Hotel na pražské Hanspaulce byl za minulého režimu vrcholem tehdejší architektury. Jeho zlaté časy jsou ale pryč. Postupně upadl v zapomnění a nakonec ho potkala zkáza.
Ruskou válku platí motoristé. Cla na auta znovu vzrostla, už se počítají v milionech
Ceny dovážených aut jsou od Nového roku tak astronomické, že si je většina Rusů nemůže dovolit. Přirážka k ceně v podobě „recyklačního poplatku“ překonává i hodnotu samotného auta.
Bojový dron budoucnosti? Něco jako domácí vysavač: naprogramujete, co má „vyčistit“
Obě strany vedou na Ukrajině závody ve zbrojení, ze kterých má zisk ten třetí – Čína. „Všichni nakupujeme ve stejném obchodě,“ říká s nadsázkou Radim z organizace Aerorozvědka ČR, která vyvíjí, testuje, montuje a dodává na Ukrajinu každý rok tisíce dronů.
Víme, proč Okamura začal rok tak zostra. V boji s Rajchlem se z něj stává „schizofrenik“
„Budu nestranným předsedou Poslanecké sněmovny, chci, abychom našli společnou řeč,“ sliboval Tomio Okamura při volbě nového šéfa poslanců a poslankyň. Jeho konkrétní kroky ale naopak situaci na politické scéně ještě vyostřily, což zatím vyvrcholilo jeho proslovem v první den roku 2026. Aktuálně.cz přináší bližší informace o tom, co za jeho chováním stojí a co lze od něj v novém roce čekat.