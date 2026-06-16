Parádní den českých tenistek v Berlíně. Postup slaví všechny tři

České tenistky Karolína Muchová, Linda Nosková a Kateřina Siniaková vyhrály své zápasy 1, kola turnaje v Berlíně.
Světová desítka Muchová porazila Čang Šuaj z Číny 6:1, 6:3. O tři příčky níže postavená Nosková zdolala Renatu Zarazúaovou z Mexika 6:1, 6:4. Siniaková zvítězila nad Švýcarkou Rebekou Masárovou 6:2, 6:4.
Nasazená sedmička Muchová zvládla duel proti 67. tenistce světa Čang Šuaj za 58 minut.
První set vyhrála za 24 minut, dotáhla v něm brzké vedení 5:0. Ve druhé sadě získala olomoucká rodačka první brejk v páté hře a později využila na přijmu druhý mečbol.
Čínskou soupeřku porazila i potřetí a znovu jí nepovolila ani set. Dnes uspěla také díky čtyřem brejkům a devíti esům.
V dalším kole se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
Muchová bude dnes hrát ještě čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové. S ní narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt.
První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou. Soupeřce vzala Nosková třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es.
Příště bude hrát s Dánkou Clarou Tausonovou, nebo Francouzkou Diane Parryovou.
Siniaková vyhrála v Berlíně již třetí duel během dvou dnů a navázala na úspěchy z kvalifikace, kde v pondělí porazila Číňanky Ču Lin a Jüan Jüe.
První set proti Masarové získala Siniaková díky třem odvráceným brejkbolům a dvěma brejkům, po nichž dotáhla vedení 5:1.
Ve druhé sadě už rodačka z Hradce Králové brejkbolovou příležitost Masárové nenabídla, v páté hře jí vzala servis a později ukončila utkání druhým využitým mečbolem.
Masárovou zdolala poprvé a oplatila jí loňskou porážku z turnaje nižší kategorie ve Vicu. V dalším kole se utká s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou z USA.
Na zeleném povrchu se naopak nedařilo Jakubovi Menšíkovi. Semifinalista Roland Garros zahájil travnatou část sezony porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v 1. kole Adrianu Mannarinovi z Francie 7:5, 6:7, 6:7.
Dvacetiletý Čech tak nepotvrdil proti o sedmnáct let staršímu rivalovi roli nasazené trojky. Nepomohlo mu ani 19 es, doplatil na 44 nevynucených chyb.
Prostějovský rodák a 16. hráč světa Menšík měl přitom duel dobře rozehraný. V prvním setu uspěl po velkém obratu, kdy otočil vývoj ze stavu 1:5 šesti gamy v řadě. Ve druhé sadě ale český tenista nevyužil vedení 2:0 a v tie-breaku prohrál 3:7.
V rozhodujícím třetím setu si Menšík vypracoval jediný brejkbol, který však v páté hře nevyužil. Sada dospěla znovu do zkrácené hry, kde Mannarino utekl do vedení 5:1, a přestože Menšík později odvrátil dva mečboly, při třetím už soupeř neuspěl.
Z českých tenistů by se dnes v londýnském Queen's Clubu měl představit ještě loňský finalista Jiří Lehečka. Semifinalista letošního turnaje ve Stuttgartu a druhý nasazený hráč narazí v úvodním kole na Kamila Majchrzaka z Polska.