Parádní bitva českých tenistek. Vítězce Muchové teď hrozí světová jednička

Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7:5, 5:7, 6:3 a postoupila potřetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po dvou hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Japonku Naomi Ósakaovou.
Devětadvacetiletá Muchová je v osmém grandslamovém čtvrtfinále, v All Englandu se mezi osm nejlepších hráček dostala také v letech 2019 a 2021. Vyhrála osmý zápas po sobě, před Wimbledonem triumfovala na travnatém turnaji v Bad Homburgu.
O rok starší Krejčíková nevyužila šanci na postup do sedmého grandslamového čtvrtfinále.
„Bára není wimbledonskou vítězkou jen tak, hraje na tomto povrchu fakt skvěle. Druhý set si zasloužila, šla si tím víc. Jsem šťastná, že jsem zvládla rozhodnout alespoň v tom třetím setu,“ prohlásila Muchová po utkání.
„Proč se mi na trávě právě letos tak daří? To kdybych věděla. Letos si tenis fakt užívám. Sezona se vyvíjí skvěle. Mám za sebou spoustu zápasů, takže si víc věřím. Uvidíme, jak to půjde dál,“ dodala.
Aktualizujeme.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Muchová (10-ČR) - Krejčíková (ČR) 7:5, 5:7, 6:3, Pegulaová (4-USA) - Jovicová (16-USA) 4:6, 6:3, 6:1.
Čtyřhra - 2. kolo: Sisková, Piterová (ČR/Pol.) - Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 3:6, 7:6 (10:7).
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: Esquivaová (10-Šp.) - Zajíčková (ČR) 7:5, 6:4.
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