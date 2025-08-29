"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

"Byla to šílená horská dráha, od začátku do konce. Jsem vám moc vděčná za to, že jste mě postrčili k vítězství a dali mi energii. Protože bez vás bych se po druhém setu asi ani nevrátila na kurt," vzkázala Češka divákům na tribunách po duelu, který svou délkou atakoval tři hodiny.
Muchová vyhrála 7:6, 6:7, 6:4 a postoupila do 3. kola US Open, kde se střetne s krajankou Lindou Noskovou.
"Snažila jsem se být pozitivní, ale většinu času jsem dnes byla negativní. Vůbec netuším, jak jsem vyhrála," dodala a znovu si vyslechla bouřlivý aplaus z tribun.
Fanoušci byli z jejího tenisu unešení, experti také. "Nejlepší zápas ženského turnaje. Prostě báječné. Muchová hrála na neuvěřitelné úrovni," prohlásil tenisový novinář José Morgado.
Přidal se také populární účet The Tennis Letter: "Je na ní něco magického. Říkejme tomu kouzlo Muchové."
Devětadvacetiletá hráčka ozdobila svůj výkon mnoha "wow" momenty.
Na stadionu to vřelo po jejích akrobatických volejích, ranách po lajně, cross prohozech nebo extrémně technicky náročných halfvolejích, nejvíce ale rezonovala vyběhaná výměna v tie-breaku prvního setu.
Muchová se v ní udržela jen díky extrémní bojovnosti a nakonec zakončila k čáře elegantním křížným jednoručným bekhendem z plného sprintu přes celou šířku dvorce. Zvýšila tím na 4:0 a zkrácenou hru poté ovládla jasně bez ztráty jediného míče.
Highlight okamžitě s obdivným popiskem sdíleli organizátoři turnaje a video brzy zaplavilo sítě. "Pane bože, to je úder týdne," žasl Morgado.
U vytržení byli i komentátoři oficiálního přenosu, kteří opakovali slova "incredible" a "unbelievable". Zakončení Muchové navíc přirovnali k umění Rogera Federera, což není v případě olomoucké rodačky poprvé.
"Tohle je přátelé přesně ten důvod, proč tenisoví nadšenci milují Muchovou. Čisté tenisové umění," vystihl výjimečnost momentu jeden z fanoušků.
