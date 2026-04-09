"Tenis je nemilosrdný svět." Naštvaný Francouz popsal nečekanou zradu

Neprožívá zrovna nejlepší období kariéry. Vyhlášený expert na drtivá podání Francouz Giovanni Mpetshi Perricard se na tenisovém okruhu trápí. Teď se kvůli zápěstí odhlásil z turnaje v Monte Carlu a do toho mu leží v žaludku, jak mu Iga Šwiateková přebrala trenéra.
První kvartál této sezony si francouzský dlouhán rozhodně za rámeček nedá. Bilance zápasů je neúprosná, prohrál devětkrát, vyhrál jen sedm záúasů. V žebříčku klesl až k hranici šesté desítky, přitom už byl i 29. hráč světa.
Přesto věřil, že se to pod španělským trenérem Franciscem Roigem zlomí. Spolupracovali spolu teprve pár týdnů, ale kouč spojovaný hlavně s kariérou Rafaela Nadala má spoustu zkušeností, takže Perricard věřil, že je čekají úspěšné časy.
Jenže přišla překvapivá zpráva: Roig si za jeho zády plácl s aktuální světovou čtyřkou ženského žebříčku Igou Šwiatekovou.
„Všechno šlo dobře, byli jsme domluvení minimálně do travnaté části sezony. Ale najednou se to rozhodl ukončit. Ani mi to neřekl přímo, jen mi to oznámil agent,“ smutnil Francouz ve vyjádření pro deník L’Equipe.
Dvoumetrový obr předvádí na okruhu ATP dlouhodobě jeden z nejsilnějších servisů, od Španěla si sliboval hlavně pomoc s vylepšením pohybu a úderové jistoty. A kde jinde by mu měl Roig prospět než na antuce.
„Věřil jsem všemu, co mi říkal, co mohl přinést. Měli jsme spolu absolvovat tréninkový týden na antuce ve Španělsku. Je škoda, že to skončilo tak rychle,“ litoval Perricard.
I když sám v poslední době trenéry poměrně střídá, taková tenisová zrada ho poměrně zaskočila.
„Nikdy jsem nic takového nezažil. Bylo to hodně nepříjemné překvapení. Tenis je tvrdý a nemilosrdný svět. Beru to teď jako poučnou zkušenost,“ dodal tenista.
A Šwiateková? Ta už od začátku dubna tvrdě trénuje v akademii Rafaela Nadala pod novým koučem. Rady jí ovšem dává i sám někdejší antukový král.
Některá videa z jejich společných sparingů už jsou hitem na sociálních sítích.
