Budoucnost tenisu je tady. Ruský zázrak má první grandslamový titul

Ruská tenistka Mirra Andrejevová získala na Roland Garros v devatenácti letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chwaliňskou 6:3, 6:2 a ukončila její senzační tažení turnajem z kvalifikace. Turnajová osmička porazila na pařížské antuce 114. hráčku světového žebříčku za hodinu a 23 minut.
Andrejevová předloni na Roland Garros ztroskotala v semifinále, vloni o kolo dříve, tentokrát ale došla až na vrchol. Do grandslamového finále se dostala jako první tenistka narozená v roce 2007 a stala se nejmladší vítězkou pařížského turnaje od roku 1992, kdy triumfovala osmnáctiletá Monika Selešová. Za vítězství Ruska inkasovala prémii 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionů korun).
"Vždycky jsem snila o tom, že tenhle turnaj vyhraju. Nemůžu uvěřit, že teď tuhle trofej držím," řekla Andrejevová při slavnostním ceremoniálu na kurtu.
Čtyřiadvacetiletá Chwaliňská byla teprve druhou hráčkou, která v tzv. Open éře prošla z kvalifikace až do finále grandslamu. Na Britku Emmu Raducanuovou, která v roce 2021 tažení završila triumfem na US Open, ale navázat nedokázala.
Vyrovnaný úvod zápasu, v němž si obě hráčky ve větrném počasí v prvních čtyřech gamech nedokázaly udržet podání, zlomila svěřenkyně španělské trenérky Conchity Martínezové na přelomu setů. Od stavu 3:3 si připsala čtyři brejky, vyhrála osm her v řadě a ve druhé sadě odskočila do vedení 5:0. Chwaliňská poté na servisu zažehnala hrozbu kanára, v sedmém gamu nedovolila soupeřce finále dopodávat, Andrejevová ale vzápětí čistou hrou na příjmu proměnila první mečbol.
Ve světovém žebříčku se přemožitelka Marie Bouzkové z 3. kola posune o dvě příčky na šesté místo, jen o jednu pozici za své kariérní maximum. Chwaliňskou čeká obří skok do elitní stovky, v pondělním vydání pořadí WTA jí bude patřit 21. místo.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Dvouhra - finále: M. Andrejevová (8-Rus.) - Chwaliňská (Pol.) 6:3, 6:2.
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