„Otřesný verdikt.“ Varování v závěru málem srazilo Muchovou, sudí pod palbou kritiky

Extrémní drama, které v super tie-breaku třetího setu semifinále Wimbledonu režírovaly Karolína Muchová s Coco Gauffovou, málem zásadně ovlivnil sporný zásah umpirové rozhodčí Alison Hughesové. Ta udělila české tenistce varování za nedodržení času na podání, Muchová vzápětí lacinou chybou zkazila a nabídla Američance mečbol. Přestože duel nakonec dopadl pro Češku dobře, sudí je terčem kritiky.
Vůbec první varování tohoto typu v celém zápase snad nemohlo přijít v méně vhodnou dobu.
Renomovaná britská rozhodčí se rozhodla napomenout Muchovou za stavu 8:8, tedy bezprostředně před klíčovým míčkem, který měl nabídnout jedné z tenisových hvězd první mečbol zápasu.
„Tohle je první varování v zápase. Wow. To je tedy chvíle,“ jen nechápavě hlesla komentátorka mezinárodního přenosu.
Muchová sice skutečně o pár vteřin přetáhla limit, verdikt Hughesové byl ale podivný z toho důvodu, že sama přípravu na podání pozdržela, když uklidňovala příliš rozvášněné fanoušky. Češku varovala jen deset sekund poté, co sama promluvila.
Muchovou zásah evidentně zaskočil, náhle musela přerušit své soustředění. Jinak ale nehnula brvou a na rozhodčí nijak nereagovala.
Poté však zkazila první podání a při druhém musela opakovat pokažený nadhoz. Míč sice následně dostala do hry, ale bekhendem o několik metrů přestřelila kurt.
Gauffová jí pak „laskavost“ vrátila. Při vlastním mečbolu spálila obrovskou šanci a poslala kraťas z jasné pozice hluboko pod pásku sítě. Pak už měla mečboly jen Češka a druhý z nich zúročila.
K verdiktu rozhodčí Hughesové se přesto vrátila některá světová média a tenisoví experti.
„Udělit v této chvíli varování za překročení časového limitu bylo přinejmenším sporné,“ napsal Sydney Morning Herald.
„Fanoušci ostře kritizují rozhodčí za udělení varování za překročení časového limitu Karolíně Muchové během napínavého semifinále Wimbledonu proti Coco Gauffové – označují to za skandální rozhodnutí,“ napsal server firstsportz.com.
Jednoznačně nejtvrdšími kritiky se stali protagonisté populárního britského podcastu Tennis Weekly. „Otřesný verdikt,“ napsali na sociální síť X.
„Za stavu 8:8 v super tie-breaku semifinále Wimbledonu? To je přece naprosto absurdní. Vidíš to stejně?“ ptal se Chris Kneebone svého kolegy Joela Girlinga. Ten bez váhání souhlasil.
„Pobuřující verdikt,“ vypálil.
„Jestli jsem někdy v tenisu cítil, že rozhodčí chce být náhle součástí spektáklu, byl to tenhle moment. Nebylo to vůbec nutné. Vůbec to nemělo smysl a nehodilo se to do atmosféry. Každý si uvědomoval, že sledujeme něco speciálního. Nemusela to dělat,“ dodal.
„Opravdu věřím tomu, že by rozhodčí neměli ovlivňovat zápas. Měli by ho umožňovat, řídit s citem. Jestli cítila během zápasu, že má Muchová problém s časem, měla jí to říct před tie-breakem nebo při výměně stran,“ tvrdil Kneebone.
„Bylo to příšerné rozhodnutí a měla by se za něj omluvit. Nemyslím si, že by se to kdy stalo při epickém zápase Rafaela Nadala s Novakem Djokovičem, obzvláště ne v takto horkém dni, kdy se hrají dlouhé fyzické výměny. Na místě byla spíš shovívavost,“ dodal.
Muchová se k momentu během tiskových konferencí v Londýně nijak nevyjádřila. Sama přiznala, že měla celý závěrečný tie-break v mlze.
„Ze super tie-breaku mám zatím mlhu, byl to hrozný šrumec. Bylo to strašně nahoru dolů. Nejdřív mečbol, pak další mečbol, pak ustřelený míček deset metrů v autu a hned nato winner. Vůbec nevím, jak se mi povedlo se z toho dostat. Ke konci jsem si pro to ale prostě šla,“ prohlásila po postupu do druhého grandslamového finále kariéry.
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