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Sport

„Otřesná doba pro britský tenis.“ Anglie zažívá šílený Wimbledon i kvůli Čechům

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Pro Brity je to hlavní téma Wimbledonu. Proč se tu domácím tolik nedaří? Do druhého kola travnatého grandslamu prošly jen čtyři naděje z 19 účastníků. Od roku 1988 se nic podobného pořadatelské zemi nestalo a média volají po inspekci britského tenisu.

Wimbledon
Hannah Klugmanová v zápase s Barborou KrejčíkovouFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Londýn (od našeho zpravodaje) - Denně proudí do areálu All England Clubu desetitisíce lidí, od časného rána stojí fanoušci dlouhé fronty, aby získali vstupenku na tradiční tenisový svátek.

Když se konečně dostanou dovnitř, sledují, jak na světelných tabulí zhasíná jedna britská vlajka za druhou.

O tom, že od doby grandslamového šampiona Andyho Murrayho britský tenis hledá nového favorita pro ty největší turnaje, se mluví už dlouho.

Zdálo se, že by novou generaci mohli představovat Jack Draper a Emma Raducanuová, ale ti se dlouhodobě potýkají s vlastním zdravím a příznačně se odhlásili i z Wimbledonu jen těsně před jeho startem.

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Pořadatelé ale nenechali nic náhodě. Rozdali maximum divokých karet domácím nadějím. Jenže z osmi Britek prošla do dalšího kola jediná a z jedenácti mužů jen tři.

„Britský tenis na inspekci. Mizerné výsledky na French Open naznačily problémy a během Wimbledonu to pokračuje,“ okomentovala výsledek stanice BBC.

Na pranýři před novináři se ocitli i sami tenisté. „Je jasné, že naše porážky vytvoří špatné titulky, ale někteří z nás měli opravdu špatný los,“ hájila se například Francesca Jonesová, která prohrála s Francouzkou Diane Parryovou.

Na pádu Britů se podepsali i Češi. Barbora Krejčíková smetla mladičkou Hannah Klugmanovou a Jakub Menšík přetlačil Tobyho Samuela.

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„Myslím, že na trávě platí taková ta česká šikovnost, umíme zahrát čop, umíme zahrát kraťas, jít na síť. Proto se nám na tomto povrchu tak daří,“ myslí si Krejčíková.

Češi vychází ze vzájemného srovnání až neuvěřitelně dominantně, do druhého kola travnatého grandslamu jich prošlo hned devět ze čtrnácti.

„Britky podle mě na trávě hrát umí. Jen momentálně nemají tolik hráček světové úrovně jako Česko. Když se podíváte na jejich současnou špičku, není tam tolik tenistek, které by pravidelně hrály o nejvyšší příčky,“ zhodnotila stav britského tenisu nekompromisně Karolína Plíšková.

Čísla nelžou. Britové mají v první stovce žebříčku jen dva hráče a tři hráčky.

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„Smutné že? Jsme grandslamová země, měli bychom mít daleko více hráčů ve stovce,“ přiznal domácí tenisový veterán Daniel Evans.

Pozastavila se nad tím i Katie Boulterová. „Je to otřesná doba pro britský tenis, je těžké to sledovat. Celý rok trénujete, pak přijde domácí turnaj a vy skončíte v prvním kole. Ale musíme se nad to povznést, je teprve polovina sezony,“ hledá pozitiva aktuálně 60. tenistka světa.

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