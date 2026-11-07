Otec ve vazbě kvůli pedofilii, sám neměl na jídlo. Drsný příběh tenisového playboye

Jeho život by vydal na filmový scénář nebo alespoň na knihu. Australský tenista Mark Philippoussis, který slaví v sobotu 50. narozeniny, dostal nálepku vyhlášeného playboye okruhu ATP. V soukromí měl ale spoustu problémů.
„Jak to, že tenhle kluk nevyhrál žádný grandslam?“ mohl by si říct tenisový fanoušek z 90. let, kdyby se po 30 letech podíval do historických zápisů.
Opravdu těžko uvěřit, že tenhle 196 centimetrů vysoký rodák z Melbourne nevyhrál ani jeden z podniků velké čtyřky.
Syn Řeka a Italky platil za jedno z největších talentů australského tenisu. V sezoně 1995 byste těžko hledali mladšího hráče v první padesátce žebříčku a hned na začátku dalšího roku vyprášil na Australian Open kožich slavnému Petu Samprasovi.
Dominoval hlavně díky skvělému servisu. Ne nadarmo dostal přezdívku „The Scud“, podle názvu sovětské balistické rakety. Jeho podání totiž létalo přes síť rychlostí až 229 kilometrů za hodinu.
Jenže k tenisovému talentu se přidala i touha pořádně si užít hvězdného života štědrých turnajových odměn.
Měl pověst tenisového playboye. Jeho partnerkou byla slavná australská zpěvačka Delta Goodremová. Ostře sledovaný vztah se však rozpadl poté, co média začala propírat jeho románek s americkou celebritou Paris Hilton.
Deset let po jeho raketovém nástupu do ATP přišlo kruté vystřízlivění. Kvůli zraněním hrál jen sporadicky a finanční polštář rychle mizel.
„Peníze se jen hrnuly ze všech stran, člověk si prostě myslel, že takhle to mají všichni a že to tak bude napořád,“ uvedl pro deník Herald Sun.
Jenže nebylo. Philippoussis nedokázal splácet hypotéku za luxusní dům a pomáhat mu musela rodina a blízcí.
„Mám za sebou skvělé přátele, kteří mě podporují, nakupují mi potraviny a podobně. V takových chvílích velmi rychle poznáte, kdo to s vámi myslí vážně. Padl jsem na dno, ale já se zase zvednu,“ sliboval.
A skutečně se mu to podařilo. Pár let na to se oklepal z finančních problémů, oženil se, založil rodinu i novou módní značku oblečení As We Create, která mu vydělává doteď.
Přesto před devíti lety přišla další rána. Jeho otec, tenisový trenér Nikolaos Philippoussis putoval do vazby za pedofilii. Podle 14 bodů obvinění sexuálně obtěžoval hned několik svých dětských svěřenců.
Média se na bývalého osmého hráče světa okamžitě sesypala a chtěla znát názor na otcův případ. Philippoussis se ale stáhl a odmítal se vyjadřovat.
Dřív než soud stihl vynést rozsudek, postihla Philippoussise staršího ve vězení mrtvice, po které nebyl schopný komunikace a tedy ani soudního procesu. V roce 2022 na následky zdravotních komplikací zemřel.
Jeho syn se po uklidnění situace i vrátil do světa tenisu. Chvíli trenérsky pomáhal zvednout v žebříčku Stefanose Tsitsipase, občas byl součástí hvězdných exhibicí a střihl si i roli experta v televizi.
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