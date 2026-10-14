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Sport

Ostudná tenisová scéna v Šanghaji. Hvězdný Španěl byl sprostý na dětského podavače

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Překypuje talentem, ale jeho pověst je čím dál mizernější. Španělský tenista Rafael Jódar si v Šanghaji uřízl ostudu, když se sprostě pustil do podavače míčků a dostal za to od rozhodčího napomenutí.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 12, 2026 Spain's Rafael Jodar celebrates after winning his round of 32 match against Czech Republic's Jiri Lehecka REUTERS/Go NakamuraFoto: REUTERS – Go Nakamura
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Týden co týden se nezadržitelně blíží k první desítce světového žebříčku, a to všechno už ve 20 letech. Talentovaný Španěl zažívá průlomovou sezonu a v očích krajanů z Pyrenejského poloostrova je důstojným nástupcem hvězdného jmenovce Nadala.

Svým chováním na kurtu ale v žebříčku oblíbenosti zrovna nešplhá. Jeho horká hlava budí vášně mezi fanoušky i experty.

Mladík se neudržel ani ve středu při osmifinále turnaje v Šanghaji. V třísetové bitvě s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem se obořil na jednoho z dětských podavačů, který se podle něj příliš loudal s donáškou ručníku.

„Dej sem ten zas… ručník, proboha,“ vykřikl ve španělštině.

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Za normálních okolností by mu takový výlev prošel bez povšimnutí, protože by mu v Šanghaji jen málokdo nerozuměl. Španělský tenista ovšem zapomněl, že na umpiru sedí ekvádorský sudí Jimmy Pinoargote, v jehož zemi je španělština úředním jazykem.

Rozhodčí mu tak okamžitě dal varování za nesportovní chování a odmítl hráčovy protesty, že chlapec byl příliš pomalý.

Jódar i přes incident vyrovnanou bitvu zvládl a postoupil v Šanghaji do čtvrtfinále.

Podle některých hlasů by se ale chování Španěla mělo dál řešit, aby nezůstalo u pouhého varování během zápasu..

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„Je to neobhajitelné. Udělal chybu a musí se z ní poučit. Je stále mladý a mýlí se jako každý z nás, ale takhle se s podavačem nejedná, tohle už se nesmí opakovat,“ napsal redaktor španělského serveru Punto de Break José Morón.

Aktuální světová třináctka se ale především soustředí na nadcházející boj o semifinále Masters, kde změří síly s Norem Casperem Ruudem.

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