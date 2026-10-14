Ostudná tenisová scéna v Šanghaji. Hvězdný Španěl byl sprostý na dětského podavače

Překypuje talentem, ale jeho pověst je čím dál mizernější. Španělský tenista Rafael Jódar si v Šanghaji uřízl ostudu, když se sprostě pustil do podavače míčků a dostal za to od rozhodčího napomenutí.
Týden co týden se nezadržitelně blíží k první desítce světového žebříčku, a to všechno už ve 20 letech. Talentovaný Španěl zažívá průlomovou sezonu a v očích krajanů z Pyrenejského poloostrova je důstojným nástupcem hvězdného jmenovce Nadala.
Svým chováním na kurtu ale v žebříčku oblíbenosti zrovna nešplhá. Jeho horká hlava budí vášně mezi fanoušky i experty.
Mladík se neudržel ani ve středu při osmifinále turnaje v Šanghaji. V třísetové bitvě s Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem se obořil na jednoho z dětských podavačů, který se podle něj příliš loudal s donáškou ručníku.
„Dej sem ten zas… ručník, proboha,“ vykřikl ve španělštině.
Za normálních okolností by mu takový výlev prošel bez povšimnutí, protože by mu v Šanghaji jen málokdo nerozuměl. Španělský tenista ovšem zapomněl, že na umpiru sedí ekvádorský sudí Jimmy Pinoargote, v jehož zemi je španělština úředním jazykem.
Rozhodčí mu tak okamžitě dal varování za nesportovní chování a odmítl hráčovy protesty, že chlapec byl příliš pomalý.
Jódar i přes incident vyrovnanou bitvu zvládl a postoupil v Šanghaji do čtvrtfinále.
Podle některých hlasů by se ale chování Španěla mělo dál řešit, aby nezůstalo u pouhého varování během zápasu..
„Je to neobhajitelné. Udělal chybu a musí se z ní poučit. Je stále mladý a mýlí se jako každý z nás, ale takhle se s podavačem nejedná, tohle už se nesmí opakovat,“ napsal redaktor španělského serveru Punto de Break José Morón.
Aktuální světová třináctka se ale především soustředí na nadcházející boj o semifinále Masters, kde změří síly s Norem Casperem Ruudem.
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