Ostuda, neúcta, skandál. Američané čelí vlně odporu kvůli přístupu k Siniakové

Revoluční turnaj ve smíšené čtyřhře na US Open budil vášně už před rokem při své premiéře. A letos tomu není jinak. Stejně jako loni se kritika točí zejména kolem královny světového deblu Kateřiny Siniakové, američtí pořadatelé to za přístup k české hvězdě pořádně schytávají od fanoušků i tenisových expertů.
Američané se před rokem odklonili od tradičního modelu a smíšenou čtyřhru na svém grandslamu v New Yorku uspořádali pouze pro šestnáct vyvolených párů tvořených převážně hvězdnými singlisty.
Hrálo se před samotným turnajem, pouze dva dny, odměna pro vítěze ale vzrostla na astronomických milion dolarů.
Siniaková se tehdy stala symbolem odporu k novým pořádkům, které pochopitelně ublížily zejména specialistům na čtyřhru.
Češka se původně vůbec nedostala do soutěže, nakonec ji organizátoři i kvůli tlaku z tenisového prostředí narychlo zařadili do dvojice k italské superstar Janniku Sinnerovi, kterému odpadla partnerka. Jenže Ital zrušil účast pár hodin před startem a místo Siniakové Američané povolali do lukrativní „exhibice“ svůj pár Harrison - Collinsová.
Letos zažívá česká deblová hvězda déjà vu.
Aktuální světová jednička spojila síly se současným králem mužské čtyřhry Britem Henrym Pattenem ve snaze přesvědčit organizátory o relevanci takto kvalitního páru.
Jenže US Open v pondělí zveřejnilo turnajového pavouka, z něhož vyplývá, že si česko-britská dvojice bude muset účast vybojovat v kvalifikaci.
Pod příspěvkem se okamžitě nahromadila vlna odporu, drtivá většina komentářů reaguje právě na nedůstojné zacházení s absolutní deblovou elitou.
Ve velkém se objevují slova jako „absurdní“, „směšný“, „skandál“, „neúcta“ nebo „ostuda“.
„Jak sakra můžou být tihle deblisté jen v kvalifikaci? Znovu je to výsměch smíšené čtyřhře, když singlisté opět hrají turnaj hlavně kvůli pozornosti médií a fotografiím,“ rozčílil se i britský tenisový novinář Chris Goldsmith.
Pořadatelé argumentují znovu přepracovanými pravidly.
Šest párů získalo přímé místo podle součtu žebříčkového postavení obou hráčů ve dvouhře, osm dalších obdrží divokou kartu a zbývající dvě místa určí kvalifikace. Deblové pořadí se při přímém vstupu do hlavní soutěže vůbec nezohledňuje.
Paradoxně se tak kvalifikovala deblová partnerka Siniakové Američanka Taylor Townsendová, která tvoří pár s Němcem Alexanderem Zverevem.
Kvalifikační boje se uskuteční v pondělí 24. srpna, o pouhá dvě postupová místa bude usilovat osm párů. Hrát se bude ve zkráceném formátu: sety končí už po zisku čtyř her, za stavu 4:4 následuje tiebreak a případnou třetí sadu nahrazuje desetibodový supertiebreak. Kvalifikace tak bude připomínat spíše loterii.
Jediným ryze deblovým párem v hlavní soutěži jsou obhájci titulu Italové Sara Erraniová s Andreou Vavassorim, kteří loni slavně „vypálili rybník“ všem superhvězdám. Letos přesto museli dostat divokou kartu.
Do turnaje se přihlásila i ryze česká dvojice Karoína Muchová - Jakub Menšík, ve startovním poli ale zatím není. US Open ještě v následujících dnech udělí tři divoké karty do hlavní soutěže a dvě do kvalifikace.
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