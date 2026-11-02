Ostuda, brutální statistika, nejhorší sezona. Tenisový svět pobuřuje nová jednička

Téměř nemyslitelné se stává skutečností. Mužský tenis má nového krále rankingu. Po zraněných hegemonech posledních sezon se novým lídrem stal Němec Alexander Zverev. Pro mnohé experty je to ale hodně špatná vizitka současného okruhu ATP.
Čekal dlouho. V dubnu německý tenista oslaví už 30. narozeniny. Na poslední chvíli před tímto jubileem ale ještě ze svého listu přání odškrtl hned dvě největší položky. Stal se grandslamovým šampionem a na konci roku i světovou jedničkou.
V tenisovém světě ovšem korunovace Zvereva příliš nadšení nebudí. Rodák z Hamburku totiž letos nepůsobí zrovna dojmem neporazitelnosti.
Zahrál si samozřejmě hned tři grandslamová finále, z titulu se radoval v Paříži a v New Yorku, jenže na dalších podnicích nižší kategorie to nedotáhl dál než do semifinále.
Nejzvláštnější je jeho letošní statistika proti hráčům nejlepší desítky žebříčku. Vyhrál proti nim jen třikrát, v deseti dalších případech odešel s porážkou.
„Spočítal jsem, že lepší procento proti hráčům top 10 má letos hned 54 tenistů na okruhu ATP. Existuje mnoho důvodů, proč je letošní mužská tenisová sezona ta nejhorší, kterou pamatujeme, a tohle je jeden z nich,“ napsal na síti X Ben Rothenberg, někdejší tenisový reportér The New York Times.
Nad čísly Zvereva se pozastavil i portugalský tenisový reportér José Morgado. „To je brutální statistika pro světovou jedničku,“ napsal v příspěvku, pod kterém se to hemží dalšími ostrými reakcemi o tenisové ostudě.
Němec vnímá kritiku jeho nově nabytého postu ze všech stran, a tak se snažil obhájit i na tiskové konferenci.
„Spousta lidí má pocit, že jsem světovou jedničkou jen proto, že byli Jannik Sinner a Carlos Alcaraz zranění. Jenže kondice a zranění jsou běžná součást sportu. Během přípravy dělám všechno pro to, abych zůstal zdravý po celou sezonu. A já i díky tomu prožil nejlepší rok kariéry,“ nechal se slyšet Zverev.
Zastala se ho i jiná bývalá tenisová jednička Rus Daniil Medveděv. „Naprosto si to zaslouží, má možná i víc bodů, než jsem měl já, když jsem byl jedničkou. Můžete s tím nesouhlasit, nemusí se vám to líbit, ale Sasha za posledních 52 týdnů získal víc bodů než kdokoli jiný,“ uvedl.
Německý tenista bude v každém případě pod velkým tlakem po zbývající část sezony, ať už na nadcházejícím Masters v Paříži, nebo v polovině listopadu na Turnaji mistrů.
Tenisové žebříčky ATP k 2. listopadu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (2.) Zverev (Něm.) 9550 bodů, 2. (1.) Sinner (It.) 9450, 3.(3.) Alcaraz (Šp.) 6100, 4. (4.) Shelton (USA) 4530, 5. (5.) Medveděv (Rus.) 3860, 6. (6.) Cobolli (It.) 3690, 7. (8.) Fils (Fr.) 3525, 8. (9.) Tiafoe (USA) 3430, 9. (10.) De Minaur (Austr.) 3410, 10. (11.) Jódar (Šp.) 3209, ...15. (21.) Lehečka 2580, 16. (16.) Menšík 2545, 62. (64.) Kopřiva 844, 69. (71.) Macháč (všichni ČR) 819.
Čtyřhra: 1. (1.) Patten (Brit.) a Heliövaara (Fin.) oba 9270, 3. (3.) Skupski (Brit.) 6980, 4. (4.) Harrison (USA) 6070, 5. (5.) Zeballos (Arg.) 5530, 6. (6.) Granollers (Šp.) 5530, 7. (7.) Vavassori (It.) 5450, 8. (8.) Arévalo (Salv.) 5245, 9. (9.) Pavič (Chorv.) 5245, 10. (10.) Bolelli (It.) 5150, ...35. (35.) Rikl 2215, 41. (39.) Nouza 1950, 43. (40.) Pavlásek 1900, 75. (76.) Paulson 1103, 77. (77.) Vocel (všichni ČR) 1054.
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