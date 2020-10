Ostravská bublina: Ukrajinská rebelka cvičí před oknem, Martincová hltá detektivky

Tou bublinou by neproklouzla ani myš. Nejlepší světové tenistky jsou v Ostravě z hygienických důvodů neprodyšně izolované. Čas během turnaje mohou trávit jen na kurtu nebo v hotelu. Každá tak má svůj způsob, jak se zabavit a na pokoji se nezbláznit.

Ostrava tento týden hostí nejprestižnější a nejlépe hodnocený turnaj WTA ve své historii s dotací přes půl milionu dolarů. Vítězka dostane do žebříčku slušných 470 bodů.

To s sebou ale přináší i spoustu odpovědnosti. V době, kdy v Česku prudce rostou počty nakažených koronavirem, musí být hygienická opatření extrémně přísná. Organizátoři by totiž rádi podobný turnaj hostili opakovaně a ne jen mimořádně místo čínského Čeng-čou.

Takže když začaly hráčky na začátku minulého týdne do Ostravy najíždět, hned z letiště je otestovaný řidič odvezl do hotelu, kde čekaly na výsledek svého testu. Teprve když byl negativní, mohly i na obhlídku kurtů.

"Dostala jsem se k tréninku ve čtvrtek a v sobotu jsem už hrála zápas kvalifikace. Na přípravu z antuky na tvrdý povrch to není zrovna moc času, ale evidentně mi to i tak sedlo," přiznala Češka Barbora Krejčíková, která se z kvalifikace protáhla už do druhého kola.

Účastnice turnaje jsou na pokojích samy, nesmí bydlet ani se členy týmu, aby v případě eventuální nákazy došlo k infikaci co nejmenšího počtu lidí. Pohybovat se tak mohou jen mezi hotelem, halou a tréninkovou halou.

Ale trénovat nejde pořád, takže spoustu času tráví na pokoji. Populární je u hráček sledování seriálu na Netflixu, jak přiznala mladá Američanka Cori Gauffová nebo úspěšná česká kvalifikantka Tereza Martincová.

"Hodně seriálů tam mám už zhlédnutých, teď z povinnosti koukám na Lucifera. Ale jinak čas plyne docela rychle, člověk potřebuje hlavně odpočívat, tak se snažím ležet," vysvětlila Martincová.

Zvlášť pro Češky není situace snadná. Hrajou doma, rodina ani kamarádi ovšem přijet nemůžou a projít se po českých ulicích už vůbec nepřichází v úvahu.

"Občas zajdu pokecat s trenérem, abych nebyla jen zavřená na pokoji. Ale jinak si i docela čtu, mám ráda životopisy sportovců, teď mám rozečteného Keplera, takže detektivky. Žánry střídám podle toho, jakou mám náladu," líčí Martincová.

To Ukrajinka Dajana Jastremská, kterou zdaleka ne všechny hráčky mají rády pro její časté využívání časů na ošetření v době, kdy prohrává, zase využila chvíle na pokoji a natočila na sociální sítě video s vybranými cviky.

Navzdory všem opatřením si ale hráčky klání pochvalují. "Trochu mi to připomíná turnaj v Petrohradě, ať už kurtem nebo zázemím. Všechno je skvěle organizačné zvládnuté a nemám si nač stěžovat," prohlásila Řekyně Maria Sakkariová.