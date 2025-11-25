Tenis

Nosková dojala fanoušky nevídaným gestem. Ostatní se sluní u moře, Češka pomáhá

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 43 minutami
Po náročné sezoně si zajela s reprezentací do Chorvatska, kde pomohla zachránit světovou skupinu Fed Cupu. Pak se sbalila a vyrazila. Česká teniska Linda Nosková ale spojila odpočinek s užitečným gestem. Odletěla totiž na Zanzibar a rozhodně ne se jen slunit.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

Na začátku září si aktuálně nejlepší česká tenistka založila nový instagramový účet a rovnou předeslala, že obsah na něm bude tak trochu jiný.

Bude v něm sdílet názory na životní prostředí, politiku, lidská práva a celkově dá nahlédnout pod pokličku toho, co ji jako člověka ve světě nejvíc trápí.

"Nikdy jsem nepoužívala sociální sítě k tomu, abych sdílela osobní život. Vždycky jsem to brala spíš jako ztrátu času a energii jsem věnovala jinam," napsala v úvodním příspěvku.

"Na druhou stranu vím, že tenis mi dal velkou platformu a byla by škoda ji nevyužít k něčemu dobrému - pro ostatní," pokračovala.

Po sezoně se tak podělila o to, jak nyní tráví volný čas. Vyrazila totiž do Afriky, aby se stala dobrovolnicí na jedné z českých škol, které tam vznikly. 

"Jsou tu sirotci bez rodiny, bez peněz, bez domova. Je tu asi 300 dětí na šest učitelů. Představte si ten chaos," líčila ve stories čerstvě jednadvacetiletá tenistka. 

"Je neuvěřitelně smutné si uvědomit, že pravděpodobně nikdy nebudou mít takové štěstí, jaké jsem měla já jako dítě, a to ani to mé nebylo nijak bohaté. Proto s nimi trávím co nejvíc hodin denně a snažím se je něco naučit," doplnila.

Vedle dobrovolnických povinností ve škole stihla prozkoumat ulice Zanzibaru a ani z toho nebyla příliš nadšená. 

"Zanzibar je turistickou destinací, na mnoha místech panuje extrémní chudoba. Na jedné straně jedete k moři a vidíte luxusní hotely, pěkné restaurace a soukromé jachty, a pak se vracíte a vidíte děti žebrat o peníze na ulici," smutnila.

Její fotky z místa obletěly svět sociálních sítí, kde fanoušci připojují dojemné vzkazy a chválí dobré srdce tenistky z Přerova. 

Zareagovala i některá tenisová média. "Místo toho, aby si užívala luxusní dovolené, využila volno k charitě," napsal server tennisworldusa.org.

"Zatímco Aryna Sabalenková postuje příspěvky z Malediv, kde odpočívá podobně jako Belinda Bencicová nebo Jelena Ostapenková, Nosková pomáhá sirotkům," chválil světovou třináctku sportovní web Sportskeeda. 

Nosková prožila zatím nejlepší sezonu kariéry, když odehrála 66 utkání a z toho 40 jich vyhrála. Na okruhu stihla letos tři finále, ale ani jedno nepřetavila v titul. 

Související

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

Australian Open
 
Mohlo by vás zajímat

Konec obrovské šance, litoval selhání Čechů Lojda. A ukázal na kometu příští sezony

Konec obrovské šance, litoval selhání Čechů Lojda. A ukázal na kometu příští sezony

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika

Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce

Čechům zničili sen, teď sami smutní. Španělé ve finále nestačili na obhájce
Tenis sport Obsah Linda Nosková

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
V noci po Česku sněžilo, na silnicích hrozí náledí. Problémy jsou hlavně na Vysočině
Domácí

ŽIVĚ
V noci po Česku sněžilo, na silnicích hrozí náledí. Problémy jsou hlavně na Vysočině

Situaci kolem sněžení sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 11 minutami
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, ve středu je předá Pavlovi
Domácí

ŽIVĚ
Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády, ve středu je předá Pavlovi

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 11 minutami
Černochová vmetla veliteli prázdné židle, ten vyzval k přípravě na boj s Ruskem
Domácí

Černochová vmetla veliteli prázdné židle, ten vyzval k přípravě na boj s Ruskem

Připravenost na nejhorší scénář je podle končícího náčelníka Karla Řehky to, proč si česká společnost platí armádu.
před 16 minutami
Zůstal jen Lidový dům a tři jiné objekty. Sociální demokracie rozprodala nemovitosti
Domácí

Zůstal jen Lidový dům a tři jiné objekty. Sociální demokracie rozprodala nemovitosti

Sociální demokracii (SOCDEM) po prodeji nemovitostí po celé republice zůstaly poslední čtyři domy, včetně pražského sídla strany Lidového domu.
Aktualizováno před 19 minutami
"Vyhlídky na konec války na Ukrajině směřují k těžkému kompromisu," řekl Pavel
Zahraničí

ŽIVĚ
"Vyhlídky na konec války na Ukrajině směřují k těžkému kompromisu," řekl Pavel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 28 minutami
Trenér šokoval po bizarní rvačce spoluhráčů. Líbilo se mi to, prohlásil
Fotbal

Trenér šokoval po bizarní rvačce spoluhráčů. Líbilo se mi to, prohlásil

Kouč Evertonu David Moyes nijak nekritizoval Idrissu Gueyeho, který v utkání anglické ligy dostal červenou kartu za facku Michaelu Keanovi.
před 43 minutami
Nosková dojala fanoušky nevídaným gestem. Ostatní se sluní u moře, Češka pomáhá
Tenis

Nosková dojala fanoušky nevídaným gestem. Ostatní se sluní u moře, Češka pomáhá

Česká teniska Linda Nosková odletěla na Zanzibar a rozhodně ne se jen slunit.
Další zprávy