Nosková dojala fanoušky nevídaným gestem. Ostatní se sluní u moře, Češka pomáhá

Na začátku září si aktuálně nejlepší česká tenistka založila nový instagramový účet a rovnou předeslala, že obsah na něm bude tak trochu jiný.
Bude v něm sdílet názory na životní prostředí, politiku, lidská práva a celkově dá nahlédnout pod pokličku toho, co ji jako člověka ve světě nejvíc trápí.
"Nikdy jsem nepoužívala sociální sítě k tomu, abych sdílela osobní život. Vždycky jsem to brala spíš jako ztrátu času a energii jsem věnovala jinam," napsala v úvodním příspěvku.
"Na druhou stranu vím, že tenis mi dal velkou platformu a byla by škoda ji nevyužít k něčemu dobrému - pro ostatní," pokračovala.
Po sezoně se tak podělila o to, jak nyní tráví volný čas. Vyrazila totiž do Afriky, aby se stala dobrovolnicí na jedné z českých škol, které tam vznikly.
"Jsou tu sirotci bez rodiny, bez peněz, bez domova. Je tu asi 300 dětí na šest učitelů. Představte si ten chaos," líčila ve stories čerstvě jednadvacetiletá tenistka.
"Je neuvěřitelně smutné si uvědomit, že pravděpodobně nikdy nebudou mít takové štěstí, jaké jsem měla já jako dítě, a to ani to mé nebylo nijak bohaté. Proto s nimi trávím co nejvíc hodin denně a snažím se je něco naučit," doplnila.
Vedle dobrovolnických povinností ve škole stihla prozkoumat ulice Zanzibaru a ani z toho nebyla příliš nadšená.
"Zanzibar je turistickou destinací, na mnoha místech panuje extrémní chudoba. Na jedné straně jedete k moři a vidíte luxusní hotely, pěkné restaurace a soukromé jachty, a pak se vracíte a vidíte děti žebrat o peníze na ulici," smutnila.
Její fotky z místa obletěly svět sociálních sítí, kde fanoušci připojují dojemné vzkazy a chválí dobré srdce tenistky z Přerova.
it’s really nice to see a tennis player not only talking about stuff like this but also actually actively trying to help by volunteering. Noskova really is genuinely a good human being who is fully aware of her privileges pic.twitter.com/VZrtKxg0ao— Magda (@doublefauIts) November 23, 2025
Zareagovala i některá tenisová média. "Místo toho, aby si užívala luxusní dovolené, využila volno k charitě," napsal server tennisworldusa.org.
"Zatímco Aryna Sabalenková postuje příspěvky z Malediv, kde odpočívá podobně jako Belinda Bencicová nebo Jelena Ostapenková, Nosková pomáhá sirotkům," chválil světovou třináctku sportovní web Sportskeeda.
Nosková prožila zatím nejlepší sezonu kariéry, když odehrála 66 utkání a z toho 40 jich vyhrála. Na okruhu stihla letos tři finále, ale ani jedno nepřetavila v titul.