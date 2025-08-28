Osmnáctiletá Češka trápila wimbledonskou vítězku. Jenže neproměňovala setboly

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby měla i v prvním setu proti wimbledonské šampionce z roku 2022 náskok brejku.
Od stavu 3:2 ale prohrála zbývající čtyři hry a set ztratila.
Ve druhém setu dějství vedla Valentová dokonce 5:2 a v osmém gamu měla první dva setboly. Rybakinová je však odvrátila a dotáhla poté duel do tie-breaku.
V něm si Češka vypracovala další dva setboly, znovu ovšem neuspěla. Naopak Rybakinová získala od stavu 6:7 zbývající tři míčky a využila hned první mečbol.
"Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech," oddechla si světová desítka.
"Nebyl to můj nejlepší výkon, ale mám radost, že jsem zvládla další kolo. Ona hrála velmi dobře. Je mladá a má velmi dobré údery," chválila Rybakinová soupeřku z chvostu první stovky.
"Šla si pro každý bod a nebylo to snadné. Určitě jí budeme vídat mnohem častěji," předpověděla vítězka.
Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, prohrála duel po hodině a 39 minutách.
Do premiérového 3. kola grandslamu neprošla ani na druhý pokus. Neuspěla ani letos při debutu na Roland Garros, kde podlehla jiné favoritce Coco Gauffové z USA.
Dál jde naopak Markéta Vondroušová, která zdolala Američanku McCartney Kesslerovou 7:6, 6:2, turnajovou dvaatřicítku porazila i ve druhém letošním vzájemném duelu. Stejně jako ve Wimbledonu jí nepovolila ani set.
Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova sice nevyužila v prvním setu dva setboly, v napínavém tie-breaku jeden odvrátila a triumfovala 9:7.
Před začátkem druhé sady si vzala přestávku na ošetření levé nohy a duel poté dotáhla. Od stavu 3:2 získala zbývající tři hry a proměnila druhý mečbol.
"Byl to těžký zápas. Dlouho jsme na něj čekaly a to je lepší, že jsem to takhle zvládla," svěřila se Vondroušová, která loni vynechala US Open kvůli zranění ramena.
"Druhý set byl sice 6:2, ale gamy v něm byly dlouhé a vyrovnané. Skóre hře neodpovídá. Obecně byly gamy a výměny dobré," hodnotila Vondroušová.
V boji o osmifinále se utká s nasazenou sedmičkou Jasmine Paoliniovou z Itálie.