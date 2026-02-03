Oslnivá, píší ve světě. Český úkaz dál udivuje tenisem, který se často nevidí

Tohle začíná být vážné. Nikola Bartůňková po famózním vystoupení na Australian Open nepřestává zářit. Teprve devatenáctiletá česká tenistka vstoupila působivým způsobem i do domácího turnaje v Ostravě, porazila favorizovanou Rusku a rychle se blíží k elitní stovce světového žebříčku. Její výkon znovu vyvolal v tenisovém světě údiv.
„Kreativita tam je nadstandardní. Často chodí k síti, určitě častěji, než bývá u tenistek zvykem. Často zkracuje hru, dokonce i mění rotace, což je velmi pozitivní,“ prohlásil před měsícem pro Aktuálně.cz šéf štvanického klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.
Předvídal, že by atraktivitou svého tenisu a vzácnými herními prvky mohla Bartůňková navázat na Karolínu Muchovou.
„Všichni víme, jak Káju celý svět oceňuje za její ohromně kreativní a zajímavou hru. S Nikolou to může být podobné,“ dodal. Jeho proroctví se naplnilo záhy.
Mladá Češka nastoupila na Australian Open do své první grandslamové kvalifikace v kariéře.
Co se stalo potom, nadchlo celý tenisový svět. Bartůňková nejenže postoupila do hlavní soutěže, tam navíc vyřadila dvě obrovské hvězdy světového tenisu: Australanku Darju Kasatkinovou a Švýcarku Belindu Bencicovou.
Srovnání s Muchovou se najednou valilo ze všech stran. Stejně jako ódy na útočný, tvořivý tenis a vášnivé oslavy po vítězných míčích.
Po úspěšném vstupu do elitní tenisové společnosti vzala Bartůňková divokou kartu na domácí turnaj WTA v Ostravě. A v pondělním prvním kole znovu zazářila. Favorizovanou Rusku, třetí nasazenou Annu Blinkovovou, porazila 6:4, 6:4.
Podání ztratila pouze jednou, na začátku druhé sady, kdy ale zaváhání okamžitě napravila.
„Bylo to náročné, protože po příletu z Austrálie jsem si musela zvykat na úplně jiné podmínky. Ale myslím, že jsem odehrála slušný zápas. Obě jsme si kromě začátku druhého setu držely servis, takže to trochu připomínalo mužský tenis. Nejdůležitější bylo udržet nervy, a to se mi v závěru podařilo lépe,“ uvedla Češka v rozhovoru pro Tenisový svět.
Její výkon nezůstal bez povšimnutí ani v zahraničí. Web asociace WTA jej označil za „oslnivý, celodvorcový tenis“. A zveřejnil sestřih, ve kterém dominovaly parádní, pestré winnery Bartůňkové.
„Fantastická rána,“ ozval se komentátor oficiálního přenosu hned v prvním gamu po bekhendovém úderu Češky letícím přímo do rohu.
„Vynikající práce na síti,“ přidal ve druhé hře, stejně jako ve třetí, kdy Bartůňková vyrazila dopředu a z těžké pozice zahrála precizní volej jen těsně za síť.
V šestém gamu zase básnil: „Neskutečně efektivní řešení.“ Česká hráčka totiž Rusku rozběhala po kurtu a po skvělém zkrácení nemilosrdně prohazovala. A když proměnila setbol dalším nedoběhnutelným kraťasem, jen vydechl: „Famózní způsob, jak ukončit set.“
Velkolepý tenis předváděla Bartůňková i ve druhém dějství. Jedinou kaňkou na jejím výkonu tak byla tristní divácká návštěva v Ostravar Aréně.
Místní turnaj WTA trpí neúčastí největších českých hvězd, nepřijela ani jedna ze sedmi hráček, které má Česko v první stovce světového žebříčku.
Do ní se ale velmi brzy může posunout právě Bartůňková. Aktuálně 108. hráčka světa se po pondělní výhře posunula o tři příčky, v případě dalšího vítězství půjde ještě výš.
