Místo oslavy jubilejního triumfu musela Siniaková skousnout drtivou porážku

Kateřina Siniaková v Pekingu svůj čtyřicátý titul ve čtyřhře nezískala. S čínskou tenistkou Čang Šuaj podlehly ve finále páru Dabrowská, Stefaniová 1:6, 2:6.
Jakub Menšík porazil v Šanghaji poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerúndola a po výhře 6:3, 3:6, 6:2 ve 3. kole postoupil do osmifinále.
Česká tenistka Kateřina Siniaková si musí na 40. titul ve čtyřhře ještě počkat. S čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje v Pekingu 1:6, 2:6 kanadsko-brazilskému páru Gabriely Dabrowské a Luisy Stefaniové.
Rozhodující duel mezi nejvýše nasazenými dvojicemi měl nečekaně hladký průběh. Turnajové dvojky vyhrály za pouhých 61 minut.
Třicetiletá Siniaková nerozšířila letošní sbírku sedmi deblových trofejí. Dvakrát v této sezoně triumfovala právě s o sedm let starší Čang Šuaj. Zbývající tituly získala s Američankou Taylor Townsendovou, s níž v září ovládla také US Open. V New Yorku tak společně zkompletovaly kariérní Grand Slam.
Ve finále dvouhry se dnes v Pekingu střetnou semifinálová přemožitelka Nikoly Bartůňkové Mirra Andrejevová z Ruska a domácí hvězda Čeng Čchin-wen.
Aktualizujeme…
Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Čtyřhra - finále: Dabrowská, Stefaniová (2-Kan./Braz.) - Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) 6:1, 6:2.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo: Menšík (13-ČR) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 3:6, 6:2
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