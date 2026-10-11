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Sport

Místo oslavy jubilejního triumfu musela Siniaková skousnout drtivou porážku

ČTK
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Kateřina Siniaková v Pekingu svůj čtyřicátý titul ve čtyřhře nezískala. S čínskou tenistkou Čang Šuaj podlehly ve finále páru Dabrowská, Stefaniová 1:6, 2:6.

Kateřina Siniaková s Čang Šuaj na turnaji v Pekingu
Kateřina Siniaková s Čang Šuaj na turnaji v PekinguFoto: REUTERS – Maxim Shemetov
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Jakub Menšík porazil v Šanghaji poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerúndola a po výhře 6:3, 3:6, 6:2 ve 3. kole postoupil do osmifinále.

Česká tenistka Kateřina Siniaková si musí na 40. titul ve čtyřhře ještě počkat. S čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje v Pekingu 1:6, 2:6 kanadsko-brazilskému páru Gabriely Dabrowské a Luisy Stefaniové.

Rozhodující duel mezi nejvýše nasazenými dvojicemi měl nečekaně hladký průběh. Turnajové dvojky vyhrály za pouhých 61 minut.

Třicetiletá Siniaková nerozšířila letošní sbírku sedmi deblových trofejí. Dvakrát v této sezoně triumfovala právě s o sedm let starší Čang Šuaj. Zbývající tituly získala s Američankou Taylor Townsendovou, s níž v září ovládla také US Open. V New Yorku tak společně zkompletovaly kariérní Grand Slam.

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Ve finále dvouhry se dnes v Pekingu střetnou semifinálová přemožitelka Nikoly Bartůňkové Mirra Andrejevová z Ruska a domácí hvězda Čeng Čchin-wen.

Aktualizujeme…

Tenisový turnaj žen v Pekingu (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):

Čtyřhra - finále: Dabrowská, Stefaniová (2-Kan./Braz.) - Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) 6:1, 6:2.

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Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Menšík (13-ČR) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 3:6, 6:2

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