Opilý řidič mu málem rozdrtil koleno. Příběh nastupující hvězdy pak obměkčil i Lendla

Historie tenisového turnaje v Miami neukrývá moc silnějších příběhů. Rakouský tenista Thomas Muster během prestižního podniku na Floridě málem přišel o život. Z těžkého zranění se ale rychle dostal, vyhrál grandslam, stal se světovou jedničkou a nakonec získal titul i v Key Biscayne.
Kdo četl o událostech 1. dubna 1989, musel si říkat, že jde o hodně špatný aprílový vtip.
Světový tenis právě sledoval vrcholící turnaj v Miami. Do finále tam postoupil obávaný favorit Ivan Lendl a jednadvacetiletý mladík z Rakouska Thomas Muster, který v heroické bitvě porazil Francouze Yannicka Noaha.
Blonďák z Leibnitzu už měl tou dobou pověst lídra nastupující generace. Dral se do špičky. Tvrdě hrající levák s pověstí antukového dříče.
Proto všechny experty zajímalo, jak se mu bude dařit na tvrdém povrchu v Key Biscayne proti ranaři z Československa.
Jenže přišla hrozná zpráva.
Pár hodin po semifinálovém vítězství si Muster vyndával z kufru auta sportovní tašky, když se přiřítil opilý řidič a přišpendlil ho na kapotu.
První prognózy zněly hodně černě. Náraz mu málem rozdrtil koleno, vazy měl zpřetrhané.
Okamžitě se přesunul do Vídně, kde podstoupil operaci. Lékaři ho varovali, že možná už nikdy nebude normálně chodit.
„Měl jsem štěstí, že to nebylo horší, mohl jsem tam i zemřít. I tak to bylo ale šílené zranění. Posadilo mě na zem, přimělo mě se o to víc soustředit na tenis, na to, co chci skutečně v životě dělat,“ citoval Mustera oficiální web ATP.
Zatímco spousta zdravotníků mu předvídala konec kariéry, Rakušan jen pár týdnů po operaci zveřejnil video, jak sedí na kurtu na speciálně upravené lavici s celou levou nohou v sádře a odpaluje jeden míček za druhým.
„Držel jsem si plný program, posilovnu i trénink na kurtu. Měl jsem hlavu nastavenou na trénink, i když to šlo jen horní polovinou těla,“ vysvětlil.
A tak navzdory všem předpovědím byl do půl roku zpátky na okruhu.
Taková zarputilost udělala dojem i na „Ivana Hrozného“. Lendl v září 1989 odcestoval do Vídně, aby si proti Musterovi zahrál finále, o které je osud připravil. I když tedy formou exhibice.
Na kurtu už Lendl s rakouským mladíkem neměl slitování a porazil ho poměrně hladce 6:3 a 7:5. Přesto bylo jasné, že Muster zase může pomýšlet na elitní tenis.
„Do roka jsem byl zpátky v první desítce. Dnes už se nedozvíme, jak by se vyvíjela má kariéra, kdyby té nehody nebylo, ale vím, že jsem se pak cítil jinak. Víc jsem si tenisu vážil,“ uvedl.
V tenisu pak dokázal spoustu věcí. Vyhrál French Open, stal se světovou jedničkou a v roce 1997 se kruh uzavřel tím, že ve finále v osudném Miami přehrál Španěla Sergiho Brugueru a zvedl trofej, po které sahal coby vycházející hvězda.
„Těším se, až budu jednou vnoučatům vyprávět všechny ty příběhy, které jsem zažil. Myslím, že jsou fantastické a člověk se z nich může spoustu naučit. Máte přání, máte sny a ty se vám můžou i splnit, stačí, když tomu budete věřit,“ dodal.
