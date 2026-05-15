„Ona má fakt zlaté ruce." Italové si pro Muchovou připravili pikantní výzvu

Je to paradox. V Římě prožila Karolína Muchová ten nejhorší turnaj letošní sezony. Přesto příští týden překoná důležitý milník a vrátí se zpátky do první desítky světového žebříčku. Navíc se u Italů blýskla nevídaným kouskem.
Po pauze, kterou si dala během tisícovkového podniku v Madridu, se opět vrhla do antukové části sezony, ale tentokrát zažila rychlý konec. S rodačkou z Ruska, která má nyní rakouský pas, Anastasijí Potapovovou uhrála pouze pět gamů.
Je to vůbec poprvé, co Muchová letos vypadla hned v první hned v prvním zápase turnaje.ě turnaje.
Jenže loni touto dobou hrála kvůli zraněnému zápěstí pořádně jen jednou rukou a příliš bodů nesbírala, a tak se i přes náhlý konec v Římě posune žebříčkem znovu do první desítky.
„Cíl je být na okruhu konzistentní. Ne že jednou dojdu někam daleko a pak budu čtyři měsíce vypadávat v prvním kole. Je to pro mě zatím asi nejlepší start do sezony, co jsem zažila. Cítím se dobře na kurtu i mimo něj,“ pochvalovala si v rozhovoru pro Canal+ Sport česká tenistka.
Do sezony vstoupila se strategií zbytečně se nepřepínat a po povedených turnajích se co nejvíce šetřit. A tak si dala volno jak po vyhraném turnaji v Dauhá, tak po dubnovém finále ve Stuttgartu.
„V den toho finále ve Stuttgartu jsem cítila, že už toho mám hodně, že cítím různé bolístky a je potřeba si odpočinout,“ vysvětlila.
Do antukového grandslamu, kde už před třemi lety hrála finále, tedy naskočí bez větší herní praxe z posledních týdnů.
„Je to sen, vyhrát jednou grandslam. Ale jsem si vědoma toho, že se toho musí za ty dva týdny hodně sejít. Snažím se dělat všechno pro to, abych toho dosáhla, ale když se to nestane, tak se můj svět nezboří,“ bere to sportovně česká jednička.
V italské metropoli ale i tak stihla být za hvězdu. Pořadatelé si totiž pro tenisty i tenistky připravili výzvu. Otestovali jejich zručnost při přípravě pizzy, respektive jejího nandání na lopatu, kterou se dává těsto do pece.
Ze všech účastníků byla česká tenistka nejlepší a dostala známku 10 z 10, když se její pizza dostala přesně do středu lopaty jediným švihem.
„Ona má fakt zlaté ruce,“ napsal k výkonu Muchové jeden z fanoušků.
