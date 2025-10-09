Ona ještě prorazí v singlu, věří experti. Siniaková v Číně nečekaně letí žebříčkem

Před rokem se na olympijských hrách před novináři na oko zlobila, že jí její parťák Tomáš Macháč sebral přezdívku "Terminátor", která prý v tenise vždy patřila jí.
Letos si ji ale devětadvacetiletá tenistka bere nekompromisně zpátky. Uznejte sami. Ve dvouhře odehrála už 58 zápasů, dalších 45 přidala ve čtyřhře. To už je pořádná porce tenisu.
A Siniaková nejen, že nepadá únavou, její hra ještě nabírá na síle a sviští rychle žebříčkem. Ve Wu-chanu začínala jako 62. hráčka světa, teď má jistotu, že příští týden se bude pohybovat minimálně někde kolem 45. pozice.
"Dojít z kvalifikace do čtvrtfinále je skvělé, jsem šťastná, že se mi dnes opět podařilo vyhrát, i když to byla zase dřina," prohlásila Siniaková na kurtu po výhře nad mladou americkou kometou Ivou Jovicovou.
Mezi poslední osmičku přitom postoupila i ve čtyřhře po boku Australanky Storm Hunterové. Jedna deblová výhra ji dělí od toho, aby další týden udržela post světové královny před obvyklou parťačkou Američankou Taylor Townsendovou.
Tříštění pozorností jí ale evidentně nevadí. Už před pár týdny v Soulu došla z kvalifikace až do semifinále turnaje, teď předvádí podobnou jízdu a někteří tenisoví experti nad tím přinejmenším zdvihají obočí.
"Pořád myslím na to, že Siniaková prorazí v singlu stejně, jako se to podařilo Krejčíkové," napsal na síti X britský tenisový reportér a podcaster Chris Goldsmith.
A podobně komentovali její postup do čtvrtfinále "tisícovkového" turnaje i další tenisoví fanoušci.
"Pro mě patří do top 10. I když prohrává, pořád bojuje. Zřídkakdy ji vidíte něco vypouštět a když, tak leda kvůli únavě," chválí Češku jeden z komentujících.
"Siniaková prokázala pozoruhodnou odolnost a klid, především v rozhodujících hrách. Využila klíčové momenty," napsal o rodačce z Hradce Králové web atrtennis.com.
Teď ji ovšem čeká dosud největší výzva. Střetne se s pátou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou. S tou zatím vyhrála z pěti vzájemných zápasů pouze jediný.
