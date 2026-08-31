On snad pláče? Srdcervoucí scéna Djokoviče dojala New York, Srb neměl odpověď

Kroutil hlavou, nechápal, co se mu to děje. Novak Djokovič v prvním kole tenisového US Open dvakrát vedl, přesto nakonec i kvůli výrazným zdravotním problémům prohrál. Scéna z pátého setu proti Argentinci Marianu Navonemu brala fanoušky za srdce.
O jeho formě se spekulovalo už dlouho před startem posledního grandslamu sezony.
Tenisový rekordman od Wimbledonu pořádně nehrál a v generálce na podniku v Cincinnati proti jinému Argentinci Thiagovi Tirantemu uhrál pouhý set.
Přesto Djokovič v týdnu ubezpečoval: „Na US Open jsem připravený.“
Jenže nedělní večerní zápas ukázal, že jeho 39 let staré tělo má daleko k připravenosti.
Po dlouhých výměnách kulhal kolem kurtu, tahal se za špičku chodidla, aby uvolnil křeče.
Vrchol zmaru přišel ve čtvrtém a pátém setu, kdy ztrácel nadějné vedení 2:1 na sety a nechal si ošetřovat bolavé pravé rameno.
Před zraky celé rodiny ho pak na největším tenisovém stadionu na světě zmáhaly emoce.
Když v pátém setu prohrával už 1:3 a publikum se pustilo do ohlušujícího pokřiku „Nole, Nole“ jen stěží zadržoval slzy.
„Djokovič pláče uprostřed zápasu? Scéna, která bere za srdce. Hlava by chtěla, ale tělo už to nedokáže,“ okomentoval situaci španělský tenisový reportér X José Morón.
„Pan otec Čas nečeká na nikoho, ani na toho největšího. Ale zasloužený aplaus pro Djokoviče,“ ocenil britský reportér James Melville americké publikum.
Sám srbský tenista po zápase přiznal, že od začátku bojoval s velkými zdravotními problémy, a kdyby se mu nepodařilo vydřít třetí set na 2:1, pravděpodobně by zápas i skrečoval. Takhle se rozhodl bojovat až do konce a to i kvůli fanouškům.
„Byli úžasní. Když připustím, že jsem nenáviděl každou chvilku času, kterou jsem musel trávit na kurtu kvůli tomu, jak mi bylo mizerně. Tohle byl neskutečný zážitek, za který jsem moc rád. Vzalo mě to za srdce,“ uvedl.
Teď už ví, že vyhraný 25. grandslam, který by ho osamostatnil na piedestalu ve světové historii, letos nezíská.
Stále častěji za to můžou zdravotní komplikace, a když se ho jeden z novinářů zeptal, jak z této „kaše“ ven, rodák z Bělehradu působil bezradně.
„Nevím. Kámo, já se fakt snažím. Teď se v tom nechci nějak hluboko pitvat, jen popisuju, jak to je a snažím se to pochopit. Uvidíme, co přijde,“ krčil rameny nad budoucností.
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