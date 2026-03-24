Omračující, píší o Muchové. Ironická reakce Češky hitem, turnaj v Miami si utrhl ostudu

Karolína Muchová nadchla svět tenisu dalším nesmírně kvalitním výkonem. Jednu z vycházejících globálních hvězd Alexandru Ealaovou z Filipín v ostře sledovaném duelu naprosto zničila. Češka je na velké tisícovce v Miami poprvé v životě mezi osmi nejlepšími, na Floridě se kolem ní dějí zajímavé věci.
Dvacetiletá Filipínka se v posledních měsících ocitá v centru pozornosti. Už postoupila do nejlepší třicítky světového žebříčku, v Miami obhajovala loňské senzační semifinále.
Světová sportovní média ji neustále propagují, vyzdvihují, staví ji do role budoucí panovnice světového tenisu.
Jenže výsledky rozpoutanému poprasku vždy neodpovídají.
Před dvěma týdny Ealaovou v Indian Wells rozdrtila Linda Nosková debaklem 6:2, 6:0. Muchová teď byla podobně dominantní: 6:0, 6:2. Až se mezi fanoušky na sociálních sítích začíná mluvit o českém prokletí.
Na kurtu byla jediná tenistka, hrálo se pouhou hodinu. Češka ovládla prvních deset gamů.
Pro představu, úvodní set trval pouhých 22 minut a Muchová v něm ztratila jen šest míčků: dva na servisu, oba po druhém podání, a čtyři na returnu. Ealová se k prvnímu gamepointu dostala až ve třetím gamu druhého setu.
Rozdíl mezi výkonností obou hvězd snad nemohl být výraznější.
„Karolína Muchová, šampionka z Dauhá, nakopla osmifinále naprostou extratřídou,“ napsala v reportáži asociace WTA.
Vyzdvihla skvělou statistiku devětadvacetileté Češky: 20 vítězných míčů a pouhých 11 nevynucených chyb. Soupeřku nepustila k žádnému brejkbolu.
„Karolína byla v ráži. Tohle byl omračující výkon,“ napsal magazín The Tennis Letter a připomněl, že Muchová vyhrála jedenáct ze dvanácti posledních duelů. „V tomhle roce hraje neuvěřitelně,“ dodal.
Muchová zvládla letos už sedmnáct zápasů, na kontě má pouze tři porážky. Jen pět hráček je na tom v roce 2026 lépe: Elina Svitolinová, Jelena Rybakinová, Aryna Sabalenková, Jessica Pegulaová a Victoria Mboková.
Právě Kanaďanka, další mladý klenot světového tenisu, bude v úterý soupeřkou Muchové v boji o semifinále.
„V dalším kole budeš čelit teenagerce. Tobě je o něco víc. Když se podíváš zpátky do minulosti, jaký je největší rozdíl mezi tebou tehdy a tebou teď?“ ptala se Češky po zápase reportérka.
„Měla bych říct zkušenosti? Děláš ze mě docela starou. Tak díky,“ pobavila Muchová ironickou reakcí.
Turnaj v Miami si ještě před osmifinále utrhl na sociálních sítích ostudu a musel skousnout četné reakce naštvaných a pohoršených fanoušků české tenistky. Do oficiální grafiky totiž české tenistce přisoudil jeden titul získaný během celé kariéry.
Olomoucká rodačka má přitom od minulého měsíce doma už dvě trofeje, na vítězství v Soulu v roce 2019 navázala slavným triumfem na „tisícovce“ v Dauhá.
Miamské čtvrtfinále proti Mbokové je na programu v úterý od 19 hodin středoevropského času.
Podívejte se, jak Muchová zničila filipínskou hvězdičku:
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.
