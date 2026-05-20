"Hodně se teď bojí." Trenér české naděje popsal dopady traumatického případu

Miroslav Harnoch

Na okruhu udělala obrovský výkonnostní skok. Ale málokdo ví, co se v české tenisové naději Nikole Bartůňkové ve skutečnosti odehrává. Její trenér Petr Vaníček popsal, jaké trauma si odnesla z dopingového případu, který jí na půl roku přerušil kariéru.

Nikola Bartůňková na turnaji v ŘíměFoto: REUTERS
Na rok 2024 nemůže nyní dvacetiletá tenistka vzpomínat v dobrém. Na půl roku musela přestat objíždět turnaje, protože měla pozitivní dopingový nález.

Nechápala, jak se to mohlo stát, odkud přišel zdroj kontaminace.

„Dva dny před tím, než se dozvěděla, že má pozitivní test, jí naskočil žebříček, díky kterému by se dostala do kvalifikace grandslamové Paříže. Byla v rozletu a najednou jí někdo sebral hračky a ona nevěděla proč,“ vzpomínal trenér Bartůňkové Petr Vaníček v pořadu Kanár+, který bude mít premiéru ve středu večer od 20:30 na Canal+ Sport.

Rodiče talentované tenistky z I. ČLTK to nevzdávali a pátrali, ve kterém z doplňků stravy jejich dcery se nepovolená látka objevila.

„Nikdo nevěděl, jak to bude dlouho trvat, kam to povede. Bartůňkovi jezdili do Štrasburku se vzorky a bojovali. Niki mezitím nějak trénovala a udržovala se, aby mohla případně co nejdříve pokračovat,“ líčil Vaníček.

Nakonec se podařilo prokázat, že Bartůňková opravdu dostala do těla látku neúmyslně a po půlroční pauze se mohla vrátit na kurty.

Loni se skvělými výsledky přiblížila první stovce žebříčku a letos do ní vlétla, po skvělých výkonech v Římě je z ní už 65. hráčka světa.

Nepříjemný dopingový zážitek se ale na mladé Češce podepsal.

„Nejhorší je, že se to může stát komukoliv, aniž by o tom věděl. A i Niki je teď strašně opatrná a hodně se bojí, aby se zase něco nestalo,“ uvedl trenér.

Hráčky si musí neustále hlídat nejen stravu, ale i léky třeba na obyčejnou virózu, aby v některém z nich nebylo něco zakázaného Světovou antidopingovou organizací (WADA).

„Teď jsme byli v Mexiku a dostali jsme doporučení od WADA, že tam upravují maso způsobem, který není správně kontrolovaný, a mohlo by tedy být kontaminované. A Niki od té doby pořádně nejí maso, respektive začíná, ale pomalu. Je to v ní tak hluboce zakořeněné, že jí to ovlivňuje normální život,“ popsal trenér.

I přesto může být česká tenistka spokojená, konečně se nemusí trápit v kvalifikaci a příští týden si zahraje hlavní soutěž antukového grandslamu.

„Ona je strašně silná, má ráda výzvy a jen tak něco ji nepoloží,“ dodal Vaníček.

Dirigent Daniele Gatti

