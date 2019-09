Federer může přijít o olympiádu. Pravidla nesplňuje a Davis Cup se mu hrát nechce

Dlouhodobé plány už si nedělá. V 38 letech tenista Roger Federer tuší, že se konec jeho kariéry blíží. Před víkendovým Laver Cupem přiznal, že má zatím v programu Wimbledon 2020. Pokud by se vydal na olympiádu, musí ale doufat v divokou kartu.

Završit kariéru na olympijských hrách. Dát nádhernému příběhu zatím dvacetinásobného grandslamového vítěze tečku pod pěti kruhy se přímo nabízí.

Švýcarská legenda má s olympijskými turnaji spojenou řadu krásných vzpomínek. Po boku Stana Wawrinky slavil v Pekingu zlato, na milované trávě v Londýně vybojoval stříbro ve dvouhře. Ten nejcennější kousek si přivezl ze své vůbec první olympiády v Sydney roku 2000.

U protinožců se v olympijské vesnici zamiloval do slovenské tenistky Mirky Vavřinecové, kterou si i vzal a se kterou má čtyři děti.

"Olympijské hry pro mě vždycky byly výjimečnou událostí. Myslím, že v následujících týdnech se rozhodnu, zda chci v Tokiu startovat, nebo ne. Zatím mám plán jen do Wimbledonu 2020," prohlásil před víkendovým Laver Cupem v Ženevě.

Den před závěrečným ceremoniálem japonských her by bylo Federerovi už 39 let, sám tedy pohlíží na příští sezonu střízlivým okem. "Musím zohlednit víc věcí, jak na tom bude rodina, jak mé tělo, podle toho se rozhodnu," naznačil Švýcar.

To ale není všechno. Jestli bude hrající legenda startovat na příštích letních hrách nezáleží jen na ní. Pravidla kvalifikace na sportovní svátek poslední čtyřletky jsou neúprosná a Federer je momentálně nesplňuje.

Olympijský turnaj pořádá organizace ITF, která má pod sebou i mezinárodní soutěže Davis Cup a Fed Cup. Pokud chce tenista nebo tenistka bojovat o cenné kovy v Tokiu, musí během čtyřletého cyklu figurovat alespoň ve dvou nominacích těchto týmových soutěží. A minimálně jednou v sezonách 2019 a 2020.

Vzhledem k tomu, že Federer reprezentoval helvétský kříž naposledy v roce 2015, nesplňuje ani jednu z podmínek. A i kdyby hodlal porušit bojkot nového formátu Davis Cupu a ještě starty dohnat, už by to do červnové uzávěrky olympijské nominace nestihl. Ke startu ho tak vlastně opravňuje jediný fakt, že momentálně patří mezi 56 nejlepších tenistů světa.

Poslední šancí by tak byla jedna ze dvou divokých karet, které pořadatelé na olympijských hrách rozdělují. První by podle pravidel měla patřit některému z japonských tenistů, ta druhá je vyčleněná pro grandslamovou hvězdu nebo bývalého olympijského šampiona.

To jsou kritéria, která Federer bezesporu splňuje a byl by zřejmě nejslibnějším kandidátem. "Pro Rogera je olympiáda možnost, ale rozhodně ne cíl. Nevím, jaké jsou záměry pořadatelů při udělování karet, často to bývá tak, že to raději dají nějaké hvězdě z menší země, ale kdo ví," dodal trenér Federera Severin Lüthi.