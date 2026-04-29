Okrádáte nás, běsní tenisté. Přisadila si i Siniaková, čelí ale nařčení, že neprávem

Už před rokem provázala slavné antukové klání v Madridu výrazná nespokojenost tenistů i tenistek. Po zavedení dlouho očekávané novinky to jiskřilo a rozhodčí měli svázané ruce. Letos to není jiné, naopak. Technika se podle účastníků stále mýlí víc, než je zdrávo, a kazí reputaci renomovaného turnaje.
Čároví rozhodčí mizí z tenisu. Nahradila je technika, dokonce už i na antuce. Speciálně v Madridu je ale revoluční změna od loňska ožehavým tématem a objevuje se kolem ní celá řada kontroverzí.
Na oranžové drti totiž tenisté snadno zkontrolují stopu míčku, přičemž rozhodnutí elektronického systému je podle nich až příliš často opačné.
Před rokem se největším kritikem stal jednoznačně Němec Alexander Zverev.
Na kurtu madridského stánku Caja Mágica tehdy běsnil i žadonil, aby rozhodčí Mohamed Lahyani sestoupil ze své židle a stopu osobně zkontroloval. Jenže ten nemohl. Pravidla jsou nastavena jasně: technika je víc než lidské oko.
A tak si Zverev ostentativně stopu vyfotil a sdílel na sociálních sítích. I jeho soupeř, domácí Alejandro Davidovich Fokina, tehdy uznal, že měl Němec pravdu.
Ze zastánce techniky se stal její odpůrce. „Doteď jsem neměl problém. Normálně nás upozorňují, že tam mohou být pármilimetrové odchylky, ale tohle byly třeba čtyři centimetry. Okradli mě. Vůbec nechápu, jak se to může stát, budu to řešit,“ vztekal se Zverev, který navíc dostal varování za nesportovní chování.
Nebyl sám, kdo si na výrazné odchylky minulý rok stěžoval. A příběh pokračuje i letos.
I sám Zverev to zažil v úterním nočním klání proti Jakubu Menšíkovi. Po jedné sporné situaci jen mávnul rukou a vzdal veškeré další protesty: „Tohle je prostě vtip.“
Výrazněji tekly nervy jinak stoicky klidné dvojnásobné grandslamové vítězce Jeleně Rybakinové. V pondělí obvinila systém a s ním i celý turnaj, že ji v duelu s Číňankou Čeng Čchin-wen okradl o bod.
„Téhle věci už absolutně nevěřím,“ řekla novinářům Kazachstánka. „Nebyl tam žádný takový otisk, jak ukazovala televize,“ prohlásila šampionka letošního Australian Open. Rozhodčí na umpiru se marně snažila přesvědčit, aby šla stopu zkontrolovat.
„Myslím, že to bylo podobné jako loni u Zvereva. Sudí to měla přímo před nosem. To nešlo nevidět,“ řekla Rybakinová.
V úterý se kontroverzní moment odehrál i v deblovém utkání hvězdného páru Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová. Favoritky postoupily přes norsko-americký pár Ulrikke Eikeriová - Quinn Gleasonová do semifinále, v závěru úvodního setu je ale rozčílila sporná situace.
Češka s Američankou vedly 5:4 a za stavu 40:40 měly při podání soupeřek setbol. Po voleji Eikeriové začaly okamžitě reklamovat aut, hlášení automatického systému ale zůstalo potichu.
„Nechápu, proč jsi tady. Nebo proč jsou oni tam. Jaký to má smysl? Ta stopa se vážně vůbec nedotýká. Prosím, přijď se na to podívat,“ protestovala Townsendová. Samozřejmě zbytečně. „Problém je, že když už je systém nastaven, nemohu verdikt změnit,“ reagovala sudí.
„To není fér. Tolik chyb už se stalo tady na turnaji a oni s tím nic nedělají?“ ptala se Siniaková. Odpověď nedostala.
Česko-americký pár nicméně příliš zastání v tenisovém světě nenašel. Převažují totiž hlasy, že Townsendová hned v počátku označila úplně jinou stopu, než kam míček skutečně dopadl.
Babiš má enormní zájem o ropu z Kazachstánu. Zmínil se i o uranu
Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl dnes v Astaně premiér Andrej Babiš po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal s Tokajevem i o dodávkách této komodity.
ŽIVĚ Uhasili jsme požár v rozbitém přístavu, ohlásili Rusové. Útoku si všiml i Putin
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají hasiči pod kontrolou. Zařízení zachvátily plameny v noci na úterý po útoku ukrajinských dronů. Prezident Vladimir Putin v úterý vyslal na místo ministra pro mimořádné situace Alexandra Kurenkova, který na zásah dohlíží. "Požár rafinerie v Tuapse byl lokalizován," oznámila místní operační skupina.
ŽIVĚ Írán jsme vojensky porazili, řekl Trump na večeři s britským králem
Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
Box otevírá dveře Rusům a Bělorusům. Návrat ale má podmínky
Ruští a běloruští boxeři se můžou pod neutrální vlajkou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Rozhodla o tom organizace World Boxing.
„Je to úplný nesmysl.“ Poslanci zuřili kvůli Babišově vojenskému „superšpitálu“
Nápad Andreje Babiše, aby v poli za Prahou vznikla nová podzemní vojenská „supernemocnice“ za miliardy, které se pak zahrnou do českých obranných výdajů, narazil. Na začátku jednání sněmovního branného výboru se do premiéra pustili někteří opoziční poslanci. Tvrdí, že jde o velkou nekoncepčnost. Koaliční zákonodárci ovšem další projednávání špitálu zatrhli.