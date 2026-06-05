Okouzlení Menšíkem. V dnešním tenisu je to nemožné, říkali. Čech prý dokazuje opak

Den D je tady. Český tenista se po šestnácti letech od úspěchu Tomáše Berdycha představí v semifinále grandslamového Roland Garros. Jakub Menšík je sice podle většiny predikcí před kláním s Němcem Alexanderem Zverevem outsiderem, zároveň ale fascinuje světové experty hrou, kterou v Paříži během dvou týdnů vypiloval na úplně novou, netušenou úroveň.
Carlos Alcaraz kvůli zranění ruky zůstal doma. Jannik Sinner se po fyzickém kolapsu šokujícím způsobem poroučel ve druhém kole. Brzy po něm v Paříži skončil i Novak Djokovič.
Od té chvíle je jasné, že pro Saschu Zvereva je to teď, nebo nikdy.
Devětadvacetiletý německý tenista je nejlepším světovým hráčem, který ještě nevyhrál grandslam. Ve finále byl třikrát, padl ale na US Open 2020 s Rakušanem Dominicem Thiemem, v roce 2024 v Paříži s Alcarazem i v roce 2025 se Sinnerem na Australian Open.
Konkrétně na Roland Garros došel mezi čtveřici nejlepších popáté ze šesti předchozích ročníků. Letos po senzačním průběhu turnaje už v roli jasného favorita na titul. „Na nic takového nemyslím. Vždy mám v hlavě jen nejbližší zápas. Věřím sám sobě. Věřím své hře,“ odmítá tlak rodák z Hamburku.
Zverev je jistě konzistentnější, působí sebejistě, málo chybuje. Během turnaje se ani jednou nedostal do problémů, ztratil jediný set.
„Ano, Zverev je favoritem. Ale Menšík je strašně nebezpečný, nelze ho podceňovat ani odepisovat, viděli jsme sami, co předvádí. Naprosto mě to ohromilo,“ říká švédský expert a bývalý první hráč světa Mats Wilander pro Eurosport.
Menšík sice nechal na pařížské antuce mnohem víc sil, ovšem disponuje zbraněmi, které mohou německému favoritovi řádně zatopit.
„Zverev je podle mě fantastický v pohybu do stran. Jenže při pohybu dopředu je jasně lepší Menšík. Vůbec jsem netušil, že je takhle rychlý. Pro Zvereva to může být problém,“ podotýká Američan John McEnroe, jeden z nejslavnějších tenistů historie.
Menšík byl měl podle expertů produkovat hru podobnou té, kterou okouzlil tenisový svět ve čtvrtfinále proti Joau Fonsecovi. Brazilský megatalent zničil mimo jiné 51 náběhy na síť během tří setů s úchvatnou úspěšnosti 75 procent.
„Čech podle mě převezme iniciativu. Musí to udělat a jsem si jistý, že to ví,“ tvrdí Wilander s tím, že forhend už nadále nevnímá jako Menšíkovu slabinu. „Čeká nás zajímavý střet rozdílných stylů. Ten Menšíkův se mi opravdu líbí,“ dodává.
Mezi bývalými světovými hráči je cítit nově nabytý obdiv k dvacetiletému Čechovi. Takhle jsme ho hrát ještě neviděli, shodují se.
Pro Francouze Jo-Wilfrieda Tsongu je Menšík úkazem, který je pro současný tenis požehnáním.
„Rozumím Jakubově hře, vím, o co se snaží, a dokážu se s ní ztotožnit. Přesně takový tenis jsem se snažil hrát během své kariéry i já. Jenže on k tomu navíc disponuje mimořádně kvalitním dlouhým bekhendem, který jsem já nikdy nedokázal ovládat na takové úrovni,“ cituje bývalého vynikajícího hráče francouzský web We Love Tennis.
Tsonga byl rovněž nadšený tím, jak často a úspěšně chodil Menšík ve čtvrtfinále k síti.
„Jakub v tom zápase ukázal, že volej v moderním tenisu stále žije. Je to smrtící zbraň pro zakončování výměn. Přitom nám bylo vštěpováno, že v dnešním tenisu už není možné chodit na síť, protože vás soupeři pokaždé prohodí. To je naprostý nesmysl a Jakub to jasně ukazuje,“ rozplývá se Tsonga.
Pozornost přitahuje i Menšíkovo nastavení hlavy. Po proměněném sedmém mečbolu proti Fonsecovi zaujal sebevědomými gesty, následně stvrzenými i hojně citovaným prohlášením: „Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen semifinálem, je podle mě velká.“
Podle další francouzské legendy u Menšíka nehrozí žádné uspokojení. „Jeho výroky hodně vypovídají o jeho ambicích. Neviděl jsem hráče, který by si říkal: Skvělé, jsem v semifinále, mám splněno. Naopak. Chce dojít mnohem dál,“ všímá si Fabrice Santoro.
Semifinále Roland Garros mezi Alexanderem Zverevem a Jakubem Menšíkem je na kurtu Philippa Chatriera na programu od 14:30. Deník Aktuálně.cz jej nabídne v podrobné online reportáži.
Podívejte se, jak Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros:
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