Ohňostroj ve finále. Kyrgios už Djokovičem nepohrdá, ten mu ještě nevzal set

Finálový duel Novaka Djokoviče s Nickem Kyrgiosem uzavře v neděli odpoledne letošní Wimbledon. Srbský tenista může v Londýně triumfovat počtvrté za sebou a celkově posedmé, v cestě mu ale stojí nevyzpytatelný australský živel, na něhož dosud nedokázal nalézt recept. Půjde o souboj nejlepšího returnu se špičkovým servisem.

Novak Djokovič půjde v neděli do rekordního 32. grandslamového finále. | Foto: Reuters

Posledním soupeřem, kterého Djokovič na wimbledonské trávě nezdolal, zůstává Tomáš Berdych. Ve čtvrtfinále ročníku 2017 to ale nebylo plnohodné vítězství, Srb skrečoval kvůli zranění za stavu 6:7, 0:2.

Od té doby rodák z Bělehradu ukazuje v All England Clubu naprostou dominanci. Už zde vyhrál 27 zápasů za sebou. V případě vítězství získá celkově 21. grandslamový titul a přiblíží se na dohled historickým tabulkám vévodícímu Rafaelu Nadalovi.

Ve finále bude jasným favoritem, potká ale neoblíbeného soka.

S Kyrgiosem se na okruhu potkal dvakrát v roce 2017 a neuhrál proti němu ani set. V Acapulcu vyhrál Australan 7:6, 7:5, v Indian Wells 6:4, 7:6.

"Samozřejmě o té bilanci vím, na druhou stranu věřím, že to tady bude jiné. Wimbledon miluji, zažil jsem toho tady hodně, zkušenost snad bude hrát v můj prospěch," řekl pětatřicetiletý šampion.

"Nevím, jak to dopadne, ale jedno je jisté. Z obou stran to bude ohňostroj emocí," připomněl Djokovič prchlivou povahu obou finálových protagonistů i jejich nepřátelskou vzájemnou historii.

Kontroverzní Kyrgios mnohokrát v minulosti prohlásil, že nebude živoucí tenisové legendy Rogera Federera, Nadala a Djokoviče respektovat jen proto, že umí "pinkat tenisový míček přes síť".

Na Srba měl obzvlášť spadeno. V roce 2019 o něm prohlásil: "Trpí chorobnou posedlostí být oblíbený. Chce být jako Roger. Chce se tak líbit, že ho nemůžu vystát. Ty jeho oslavy jsou podivně děsivé."

Do Djokoviče se nejostřeji pustil během vrcholu koronavirové pandemie v létě 2020, kdy Srb uspořádal bez opatření charitativní sérii turnajů a následných večírků, při kterých se nakazila řada hráčů.

Kyrgios několikrát vyjádřil vůči Djokovičovi pohrdání a mimo jiné jej nazval "sobcem a hlupákem".

"Pro mě nikdy nebude nejlepší a je jedno, kolik vyhraje grandslamů. Hrál jsem s ním dvakrát a pokud mě nedokáže porazit, nemůže být nejlepší," uvedl v lednu 2021 v rozhovoru pro Herald Sun.

To už Djokovič nevydržel a reagoval: "Abych byl upřímný, nemám pro něj moc respektu. A víc už ho nechci rozebírat."

Vztah obou hašteřivců se ale v posledních měsících nečekaně proměnil.

Známý srbský tenisový reportér Saša Ozmo referoval o setkání finalistů na sobotním tréninku ve wimbledonském tréninkovém areálu Aorangi.

"Trvalo ti to pět let, než jsi o mě řekl něco hezkého," počastoval prý Djokovič s úsměvem Kyrgiose. Odkazoval tím na páteční Kyrgiosova slova o tom, že tenis už nikdy nepozná hráče, jako jsou Nadal, Federer a Djokovič.

"Ale bránil jsem tě, když šlo do tuhého," odpověděl Australan. "To ano a já si toho vážím," odvětila světová trojka.

Když totiž australské úřady na začátku roku držely Djokoviče dlouho v izolaci, aby mu nakonec zakázaly na Open startovat, byl Kyrgios jedním z mála tenistů, který se v třaskavém sporu postavil na jeho stranu.

"Máme teď mezi sebou jakousi 'bromanci', což je divné. Každý ví, že jsme se neměli v lásce. Ale cítil jsem, že jsem byl skoro jediný, kdo se za něj postavil. Teď si o občas píšeme po Instagramu, což je vážně podivné," smál se Kyrgios a k dobru dal historku, jak ho Djokovič před týdnem v All England Clubu míjel a prorocky prohodil: "Snad se uvidíme v neděli."

"Nevím, jestli bych tomu už říkal 'bromance', ale určitě máme lepší vztah. V Austrálii jsem zažíval těžké chvíle a on mě veřejně podpořil. Za to ho opravdu respektuji," řekl Djokovič.

"Jako tenisový fanoušek jsem rád, že je ve finále. Je velmi talentovaný a všichni od něj dřív čekali velké věci. Pak víme, co se s ním spoustu let dělo. Na kurtu i mimo něj ho rozptylovala spousta věcí a nebyl schopný dosáhnout vyrovnaných výkonů. Teď se ale dostal tam, kde potřebuje být a zaslouží si to," pochválil sedmadvacetiletého Kyrgiose, který si z pozice 40. hráče světového žebříčku zahraje své premiérové grandslamové finále.