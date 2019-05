Oheň a led českého tenisu. Plíšková musí manžela klidnit, bije se za ni i na sítích

před 2 hodinami

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička. Spojení, které funguje. Zatímco česká šampionka turnaje v Římě emocemi na kurtu většinou šetří, její manžel a manažer v jedné osobě patří k tomu nejdivočejšímu, co lze v týmových lóžích na okruhu WTA spatřit.

Hrdličkova podpora manželky začíná být proslulá. Po nečekaném triumfu v italské metropoli se tématu výrazně věnovala známá tenisová novinářka Courtney Nguyenová, pracující pro webový WTA Insider.

"Váš manžel je jedním z nejvášnivějších lidí, kteří v hráčských boxech na okruhu sedí," řekla Plíškové během rozhovoru. Sedmadvacetiletá tenistka reagovala se smíchem.

"Nikdo mi nefandí a nepodporuje mě tak moc jako on. Mohli jsme to letos vidět už několikrát, ve srovnání se mnou je hodně emotivní," prohlásila a přiznala, že občas musí manžela uklidňovat. "Čas od času mu musím ukázat: No tak, zůstaň trochu v klidu, protože mě stresuješ," smála se Plíšková.

Na druhou stranu druhá hráčka současného světového žebříčku přiblížila, jak moc ji manžel dokáže svým nadšeným přístupem nabít energií. "Jsou zápasy, kdy jsem dole a na kurtu jsem mdlá. V tu chvíli je to on, kdo mě dokáže opravdu napumpovat. To je skvělé."



Hrdlička nejezdí s Plíškovou na všechny turnaje, což je podle samotné tenistky dobře.

"Jsem ráda, když cestuje se mnou. Ale je také dobré, že spolu nejsme pořád. Je tam hodně stresu, hodně povinností. Zachovávám dobrou rovnováhu, měním lidi kolem sebe, každý týden je se mnou někdo jiný," uvedla jedna z favoritek nadcházejícího pařížského grandslamu.

Jinak je ale pro ni manželova podpora nesmírně důležitá. "Děje se spousta věcí, člověk prohrává, brečí, potom je zase superšťastný. A tak potřebuje někoho, kdo s ním všechny tyhle věci prožívá."

Hrdlička podle ní dříve tenis příliš nesledoval. To se ale v posledních letech logicky otočilo. "O tenisu se bavíme strašně moc. Myslím, že i u něj se z toho stala obsese. Dřív měl rád fotbal a tvrdil, že tenis je nuda. Ale teď je to opačně. Říká: Všechno je nudné, ale mám rád tenis," pobavila Plíšková svérázným popisem nastalé změny.

Manželé tráví dlouhé hodiny sledováním tenisových zápasů. "Miluju koukat se na tenis a on teď na všechno kouká se mnou. Jsme s tím trochu nemocní," uvedla tenistka.

Zatímco samotná hráčka není na sociálních sítích příliš aktivní, manžel nabízí fanouškům podrobnější vhledy do její tenisové kariéry. Po úspěších například na Twitteru informuje o různých statistikách a zápasových zajímavostech.

Po vítězném římském finále například napsal: "Kouzlo Conchity Martínezové v Římě zafungovalo. Ke 4 titulům z dob aktivní hráčské kariéry přidala další jako trenérka. Kája je první českou vítězkou tohoto turnaje od roku 1978!"

Tak tohle už je opravdu moc. Nebudu dál tolerovat tendenční útoky, které jsou plné lží. Karolína chtěla v Praze hrát i přes závažné zdravotní potíže, účast na turnaji výslovně zakázali lékaři! Vedení turnaje pak byla plně k dispozici 👇https://t.co/jTjJNudzVM — Michal Hrdlička (@michalhrdlicka) May 2, 2019

Dokáže se ale i rozčílit. Na začátku května doslova zasypal Twitter rozezlenými vzkazy. Naštval ho komentář zveřejněný na serveru iDnes.cz, který stavěl do negativního světla neúčast Plíškové na turnaji Prague Open, kde měla plnit roli nasazené jedničky.

"Tak tohle už je opravdu moc. Nebudu dál tolerovat tendenční útoky, které jsou plné lží. Karolína chtěla v Praze hrát i přes závažné zdravotní potíže, účast na turnaji výslovně zakázali lékaři! Vedení turnaje pak byla plně k dispozici," napsal v první vlně, přičemž další vzkazy ihned následovaly.

Tenistka místo pražského startu odcestovala do Madridu, kde hned další týden do turnaje nastoupila, nicméně brzy vypadla.

Že je nepříjemný virus definitivně pryč, oznámila až pár dní před začátkem římského podniku. "Forza Roma," mohl pak Hrdlička hrdě napsat na sociální sítě ke společné fotce s Plíškovou.