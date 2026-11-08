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Sport

„To bych si v životě neoblékla.“ Odvaha českých tenistek vyvolala v USA rozruch

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Vrchol sezony je tady. Osmička nejlepších, kromě na poslední chvíli odhlášené světové jedničky Jeleny Rybakinové, se v poušti kalifornského Indian Wells utká o vítěznou trofej z takzvaného Turnaje mistryň. Podnik oficiálně nazvaný WTA Finals vyvolal rozruch už před svým startem, zejména kvůli průšvihu se zapnutými mikrofony i netradiční formou obvyklého focení.

Karolína Muchová před Turnajem mistryň 2026
Karolína Muchová před Turnajem mistryň 2026Foto: Anna Webber/Getty Images
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Aryna Sabalenková před Turnajem mistryň 2026
Karolína Muchová před Turnajem mistryň 2026
Linda Nosková před Turnajem mistryň 2026
Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková před Turnajem mistryň 2026
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16 fotografií

Američanka Jessica Pegulaová startuje na prominentním dostaveníčku už popáté v řadě, nikdy ale do závěrečného podniku sezony nevstupovala pod takovým drobnohledem jako letos.

Její poměrně nevybíravá kritika Rusky Mirry Andrejevové, kterou v Indian Wells nedopatřením zachytily mikrofony, o jejichž přítomnosti hráčky nedostaly žádné informace, obletěla tenisový svět.

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Dvaatřicetiletá dcera miliardáře Terryho Peguly se v nepříjemném faux pas odmítla jakkoli vrtat a v jednom z oficiálních rozhovorů během mediálního dne o mladé ruské hvězdě mluvila už jen v superlativech.

„S Mirrou jsem se vlastně nikdy neutkala v soutěžním zápase, ale vím, jak nesmírně talentovaná je a jak obrovský má potenciál. Letos už vyhrála grandslam, ale mám pocit, že v sobě stále má mnohem víc, co může ukázat,“ prohlásila Pegulaová na adresu devatenáctileté šampionky letošního Roland Garros.

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„Vůbec nechápu, jak už v tak nízkém věku může být tak dobrá. Ani si to nedokážu představit, protože jsem oproti ní o tolik starší,“ smála se. „Její talent je ale naprosto šílený,“ dodala už vážněji.

Podobně mluvila i o další zástupkyni mladé generace, jednadvacetileté Češce Lindě Noskové, vítězce Wimbledonu a hráčce, která prožije na WTA Finals svůj debut.

„S Lindou jsem hrála poměrně často, a to i v době, kdy teprve začínala na okruhu. Už tehdy jsem si říkala: ‚Páni, tahle holka je opravdu dobrá.‘ Upřímně řečeno, vůbec mě nepřekvapilo, že vyhrála Wimbledon. Je to famózní hráčka,“ uvedla rodačka z Buffala.

Během rozhovorů dostala i otázku na tradiční focení, které se letos odehrálo jinak, než bylo zvykem. Ukrajinka Elina Svitolinová odmítla být na jedné fotografii s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a právě Ruskou Andrejevovou, a tak organizace WTA zvolila formu osobních portrétů, které měly co nejlépe vystihovat osobnost hráček.

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Pegulaová za outfit nejprve pochválila Rybakinovou a krajanku Coco Gauffovou, potom se ale speciálně zastavila u českých tenistek. Kromě Noskové se do finální osmičky dostala i Karolína Muchová.

„Linda to měla skvěle vymyšlené. Prostě jí to sedlo. Já bych si něco takového nikdy v životě neoblékla. Na Češkách je něco zvláštního, člověče. Dokážou si vzít na sebe věci, které by mě samotnou vůbec nenapadly,“ prohlásila Američanka.

„A taky Karolína, strašně jí to v tom sluší. Říkám si: Jak to, že to dokážeš takhle nosit? Nevím, ale Češky to prostě vždycky umí rozjet. Češky vítězí. Paráda,“ dodala. Oblečení českých hráček přitom vyvolalo rozruch i mezi fanoušky na sociálních sítích.

Pegulaová, která hrála na Turnaji mistryň v roce 2023 finále a loni semifinále, se ve skupině utká postupně s Gauffovou, Noskovou a původně náhradnicí Ukrajinkou Martou Kosťukovou. Druhou skupinu tvoří Sabalenková, Andrejevová, Svitolinová a Muchová.

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Úvodní duel Noskové bude deník Aktuálně.cz v neděli večer sledovat prostřednictvím online reportáže.

Velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

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