Od olympiády se to nestalo. Z Krejčíkové je maratonkyně a Italové bijí na poplach

Miroslav Harnoch
před 1 hodinou
V žebříčku jí patří až 80. místo. Přesto z ní jde zase strach. Ne snad, že by Barbora Krejčíková soupeřky v Cincinnati drtila bezchybným tenisem. Ale vždycky nějak zvítězí. Z posledních osmi výher sedmkrát na tři sety. V titulcích zahraničních médií jí už přezdívají "tenisová maratonkyně".
Sestřih zápasu Barbory Krejčíkové s Ivou Jovicovou | Video: Canal+ Sport 2

Když před více než rokem v předklonu a totálně vyčerpaná po náročném červenci odpovídala v olympijské Paříži na otázky novinářů po porážce se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, těžko mohla tušit, že to byla nadlouho poslední akce, kde vyhrála tři zápasy v řadě.

Od té doby tenistka z Ivančic bojovala na kurtu i mimo něj, když léčila vleklé potíže se zády.  

Až teď, třináctý měsíc od bitev pod pěti kruhy, to zažívá znovu. V Cincinnati si zahraje o čtvrtfinále velkého turnaje. 

"Ráda bych zase našla nějakou konzistenci ve svém tenise, ale je to těžké, každý turnaj je jiný, sezona je nabitá a je náročné se každý týden na kurtu cítit skvěle," krčila rameny v televizním rozhovoru pro Tennis Channel.

V úterý ovšem opět musela přes tři sety, už posedmé z osmi posledních vyhraných zápasů. Tenisový server Punto de Break už ji označil za "tenisovou maratonkyni".

Krejčíková se tomu ale jen směje. "Řekněme to tak, že tenis prostě tak miluju, že chci strávit na kurtu co nejvíce času. Mám to radši než trénink," smála se.

Poté, co neobhájila body za vítězství na Wimbledonu, se v žebříčku propadla a nyní jí patří až 80. místo. Na blížícím se US Open tak bude nenasazenou hráčkou a číhající hrozbou pro některou z nasazených tenistek.

A hrozbou je i pro svou další soupeřku. Duel o čtvrtfinále americké "tisícovky" totiž bude reprízou loňského wimbledonského finále. Postaví se proti ní Italka Jasmine Paoliniová.

"Tlak bude na straně Jasmine. Krejčíková ve všech třech zápasech v Cincinnati předvedla záblesky svého nádherného tenisu. Ve svém věku je ještě připravená hodit poslední jiskru ve svém až filmovém příběhu charakterizovaném šarmem tiché outsiderky tolik propleteným s Janou Novotnou," napsal poeticky italský tenisový server Ubitennis. 

Také Paoliniová se po loňské snové sezoně hledá. Sice vyhrála turnaj v Římě, ale na Wimbledonu vypadla už ve druhém kole a propadla se na konec první desítky žebříčku.

V Cincinnati se tak ve čtvrtek zřejmě schyluje k další vyrovnané bitvě.

