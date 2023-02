Obrovský zlom, teď to bude mít spád. Lehečka míří mezi hvězdy, věří Novák

Stačilo pár týdnů nové sezony a z Jiřího Lehečky je osobnost, na kterou český mužský tenis dlouhé roky čekal. Překvapivý čtvrtfinalista Australian Open dokázal okamžitě přepnout z hardu na antuku a českému týmu v roli jedničky pomohl k postupu do finálové fáze Davisova poháru.

Jednadvacetiletý hráč nadchl i někdejší českou tenisovou jedničku Jiřího Nováka. Právě na něj, Petra Kordu a Tomáše Berdycha Lehečka v Melbourne navázal a stal se teprve čtvrtým Čechem v samostatné historii země, který si na Australian Open zahrál čtvrtfinále.

"Fantastický úspěch, moc mu to přeju. Věděl jsem, že potenciál má, byla jen otázka času, než to plně ukáže na turnajích," řekl deníku Aktuálně.cz Novák, bývalý pátý tenista světa.

Kromě působivé jízdy úvodním grandslamem sezony, během níž Lehečka vyřadil nasazené hráče Bornu Čoriče, Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimea, Nováka zaujal i suverénní způsob, jakým se Lehečka rychle přeorientoval na jiný povrch a splnil roli favorita v daviscupové kvalifikaci v Portugalsku.

"Už jen to, jak zvládl rychlý přechod na antuku, což je nesmírně náročné, něco ukazuje. Roli jedničky zvládl perfektně," ocenil Novák.

Podle semifinalisty Australian Open z roku 2002 nyní nastává v kariéře mladého tenisty z Kněžmostu "obrovský zlom". Postup do elitní světové padesátky totiž přináší důležitou jistotu nutnou k dalšímu progresu.

"Je nesmírně důležité být v padesátce, protože se vám najednou otevírají úplně jiné možnosti. Máte zaručenou účast v hlavních soutěžích velkých turnajů. Navíc jde o klíčovou věc z hlediska sebevědomí. Jirka teď ví, že může hrát s každým," vysvětlil zlínský rodák.

Všichni tři předchozí čeští účastníci čtvrtfinále Australian Open - Korda, Novák a Berdych - se během kariéry dokázali dostat do elitní světové desítky.

I u Lehečky považuje Novák podobný úspěch za naprosto reálný.

"To, co umí, ho k tomu předurčuje. Je to komplexní hráč, jen záleží na tom, aby si všechno sedlo dohromady. Je třeba se udržet na vítězné vlně a vyhrávat daleko více zápasů," uvedl Novák.

Aktuální vzestup mu k tomu může jen pomoci. "Teď to bude mít rychlejší spád. Body se mu budou snáze sbírat, protože teď už jich za každý zápas dostane daleko víc než loni, kdy ještě musel objíždět nějaké podniky nižší úrovně," dodal prostějovský trenér.

Během Australian Open získával Lehečka díky atraktivnímu stylu fanoušky z celého světa, objevovaly se i názory, že když je český hráč na vlně, působí nesmírně sebevědomým, až zdravě arogantním dojmem.

"Pro lidi zvenčí, kteří ho vidí poprvé v životě, to takhle může působit. Já ho znám asi dvanáct let, beru to rutinně. Znám ho i charakterově a je to bezvadný kluk," prohlásil Jiří Novák.

Ten by byl zatím opatrný s ohlašováním kýžené obrody českého mužského tenisu.

"Chtěl bych v to doufat, ale musíme si nalít čistého vína. Lehečka je perfektní, už je v padesátce, ostatní se ale musí dotáhnout. Tomáš Macháč je také nadějný, ale musí už udělat razantní krok kupředu," řekl o české dvojce, 117. hráči žebříčku, který v Austrálii sympaticky potrápil světovou trojku Nora Caspera Ruuda.

"Bylo by super mít ve stovce aspoň dva hráče. Další zatím ztrácí a nějaký pátek jim to bude trvat. Nejlepší by bylo mít čtyři pět kluků do stovky, aby pak měli mezi sebou pomyslný souboj, kdo bude ten nejlepší Čech. To by je posouvalo, byl by to podstatný motivační faktor," podotkl Novák.

Nyní ale může být pro ostatní české tenisty správnou motivací právě Lehečkův průlom.

"Ano, pro každého musí být lákavé napodobit Jirkův úspěch. Když jsem hrál já, bylo nás Čechů ve stovce strašně moc a každý chtěl být lepší než ten druhý. Ale v dobrém. Trénovali jsme spolu, motivovali se a podporovali," uzavřel Jiří Novák.