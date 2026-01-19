Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Obří senzace na český účet. Lehečka podlehl soupeři, který hrál druhý zápas v kariéře

Sport

Měla to být snadná práce na úvod. Jiří Lehečka nastoupil v 1. kole Australian Open proti kvalifikantovi Arthurovi Geovi. Jenže až 198. hráč světa, který do té doby sehrál na okruhu ATP jediný zápas (a prohrál), smetl českého favorita ve třech setech 7:5, 7:6, 7:5.

Australian Open Tennis
Arthur Gea slaví největší vítězství v kariéře, na Australian Open porazil Jiřího LehečkuFoto: AP
Reklama

Jednadvacetiletý Francouz debutoval na elitním okruhu loni v únoru. Z kvalifikace se probil do hlavní soutěže turnaje v Marseille, kde hned v prvním kole vypadl s krajanem Hugem Grenierem.

Od té doby na ATP Tour ve dvouhře nepronikl.

Až do dneška, kdy si po úspěšné kvalifikaci vyšlápl i na Lehečku, devatenáctého hráče světového žebříčku, a zaznamenal největší úspěch kariéry.

Český tenista sice využil polovinu brejkbolů, které mu outsider nabídl - jenže to byly tři ze šesti.

Reklama
Reklama

Sám dal soupeři šanci patnáctkrát a Geovi k jasné výhře stačilo, aby proměnil třetinu.

Lehečka měl největší šanci ve druhém setu, kdy vedl 2:0, po Francouzově srovnání se dostal do dalšího brejku na 6:5, jenže sadu nedopodával a tie-break byl fiaskem. První - a jediný - bod získal Čech za stavu 0:6.

Ve třetím dějství ztratil Lehečka servis hned ve třetím gamu, ještě stihl srovnat na 4:4, za stavu 6:5 pro Geu však neudržel podání znovu a outsider mohl slavit…

Čtvrtfinalista turnaje z roku 2023 Lehečka podlehl 198. hráči světa po dvou hodinách a 45 minutách.

Reklama
Reklama

V úvodním kole grandslamu neuspěl svěřenec trenéra Michala Navrátila poprvé od US Open 2023.

O tři roky mladší Géa vyřadil v Melbourne již druhého českého tenistu. V 1. kole kvalifikace porazil také bez ztráty setu Zdeňka Koláře.

Australian Open
Jiří Lehečka při utkání 1. kola Australian Open proti Arthurovi GeoviFoto: REUTERS
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: U.S. President Trump at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida
FILE PHOTO: U.S. President Trump at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida
FILE PHOTO: U.S. President Trump at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida

ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.

Reklama
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce byla příležitost. Ilustrační foto.

ŽIVĚKoalice odmítla prodej letounů L-159 Ukrajině

Koalice ANO, SPD a Motoristů v pondělí rozhodla, že Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Novinářům to po jednání lídrů stran vládní koalice řekl předseda SPD Tomio Okamura. Letouny podle Okamury mají sice aktuálně nízkou zbytkovou hodnotu, ale jejich bojová hodnota je vysoká. Mnohem více peněz než prodej by také stálo pořídit náhradu, uvedl předseda SPD před jednáním koalice.

Reklama
Reklama
Reklama