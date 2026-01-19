Obří senzace na český účet. Lehečka podlehl soupeři, který hrál druhý zápas v kariéře

Měla to být snadná práce na úvod. Jiří Lehečka nastoupil v 1. kole Australian Open proti kvalifikantovi Arthurovi Geovi. Jenže až 198. hráč světa, který do té doby sehrál na okruhu ATP jediný zápas (a prohrál), smetl českého favorita ve třech setech 7:5, 7:6, 7:5.
Jednadvacetiletý Francouz debutoval na elitním okruhu loni v únoru. Z kvalifikace se probil do hlavní soutěže turnaje v Marseille, kde hned v prvním kole vypadl s krajanem Hugem Grenierem.
Od té doby na ATP Tour ve dvouhře nepronikl.
Až do dneška, kdy si po úspěšné kvalifikaci vyšlápl i na Lehečku, devatenáctého hráče světového žebříčku, a zaznamenal největší úspěch kariéry.
Český tenista sice využil polovinu brejkbolů, které mu outsider nabídl - jenže to byly tři ze šesti.
Sám dal soupeři šanci patnáctkrát a Geovi k jasné výhře stačilo, aby proměnil třetinu.
Lehečka měl největší šanci ve druhém setu, kdy vedl 2:0, po Francouzově srovnání se dostal do dalšího brejku na 6:5, jenže sadu nedopodával a tie-break byl fiaskem. První - a jediný - bod získal Čech za stavu 0:6.
Ve třetím dějství ztratil Lehečka servis hned ve třetím gamu, ještě stihl srovnat na 4:4, za stavu 6:5 pro Geu však neudržel podání znovu a outsider mohl slavit…
Čtvrtfinalista turnaje z roku 2023 Lehečka podlehl 198. hráči světa po dvou hodinách a 45 minutách.
V úvodním kole grandslamu neuspěl svěřenec trenéra Michala Navrátila poprvé od US Open 2023.
O tři roky mladší Géa vyřadil v Melbourne již druhého českého tenistu. V 1. kole kvalifikace porazil také bez ztráty setu Zdeňka Koláře.
